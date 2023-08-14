Урбанист Артемий Зайцев рассказал, в чем Ростов уступает Краснодару

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Как рассказал урбанист, население Ростова растет медленнее, чем в Краснодаре.
«Каждый год у нас умирает 10 тысяч человек, а прибавляется 5 тысяч человек. И это вместе с приезжими», — отмечает урбанист.
При этом быстрый рост численности населения в Краснодаре, добавляет урбанист, дает местным властям поводы для «оправданий» плохо работающей инфраструктуры, в том числе для объяснения проблем с ливневками.
«Они могут развести руками и сказать: „Ой, мы же не знали, что мы так вырастем“, — замечает урбанист.
Артемий Зайцев добавил, что зарплата ростовчан ниже, чем у краснодарцев.
Ранее RostovGazeta писала о том, Росстат зафиксировал убыль населения в 11 тысяч человек.