rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Урбанист рассказал, в чем Ростов уступает Краснодару

Урбанист Артемий Зайцев рассказал, в чем Ростов уступает Краснодару

14 августа 2023, 14:20
Фото: Павел Шулекин/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Урбанист рассказал, в чем Ростов уступает Краснодару
Население Ростова вымирает, а Краснодара — растет, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев

Как рассказал урбанист, население Ростова растет медленнее, чем в Краснодаре.

«Каждый год у нас умирает 10 тысяч человек, а прибавляется 5 тысяч человек. И это вместе с приезжими», — отмечает урбанист.

В Краснодаре нашли водителя, который прокатил на крыше авто обнаженную девушку
Узнать подробнее

При этом быстрый рост численности населения в Краснодаре, добавляет урбанист, дает местным властям поводы для «оправданий» плохо работающей инфраструктуры, в том числе для объяснения проблем с ливневками.

«Они могут развести руками и сказать: „Ой, мы же не знали, что мы так вырастем“, — замечает урбанист.

Артемий Зайцев добавил, что зарплата ростовчан ниже, чем у краснодарцев.

Ранее RostovGazeta писала о том, Росстат зафиксировал убыль населения в 11 тысяч человек.

Читайте также:
В Краснодаре делом о выселении семьи погибшего в СВО бойца займется прокуратураПредприниматель «отжал» у администрации Краснодара детскую базу отдыха в бухте ИналОбщественница прокомментировала строительство новых трамвайных линий в Краснодаре
#Анна Ивченко#Уровень жизни#Краснодар#Общество#Город#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Краснодарский край
Подпишитесь
В Ростове жители спасаются от кровососущих и крыс, а жены — от мужей с ножами
Сегодня, 15:42
В Таганроге задержали рецидивистов, укравших у пенсионера барсетку с деньгами
Сегодня, 15:25
В Ростове на улице Таганрогской удалось ликвидировать огромную свалку
Сегодня, 14:56
Жителя Алтайского края задержали за угрозы взорвать ТЦ в Ростове-на-Дону
Сегодня, 14:09
Проект ГК «Альянс» вошел в топ-10 лучших элитных жилых комплексов в России
Сегодня, 11:37