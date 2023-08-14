В августе в Ростовской области поставили рекорд по числу утонувших за неделю

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
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В понедельник, 14 августа, стало известно, что за минувшую неделю с 7 по 13 августа в Ростовской области утонули 12 человек. Спасатели уточняют, что все утонувшие отдыхали в местах, не предназначенных для купания, при этом все жертвы на момент гибели находились под действием алкоголя.
Отдельно следует отметить, что за весь период с начала купального сезона до 9 августа в Ростовской области утонули 39 человек, что говорит о том, что частота несчастных случаев на воде с участием дончан оказалась значительно выше во вторую неделю августа, чем за предыдущие месяцы лета.
Спасатели напоминают жителям Ростовской области соблюдать осторожность, не купаться на «диких пляжах» и не пить алкоголь перед заплывами, чтобы избежать рисков для собственной жизни и здоровья.