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В августе в Ростовской области поставили рекорд по числу утонувших за неделю

В августе в Ростовской области поставили рекорд по числу утонувших за неделю

14 августа 2023, 12:42
Фото: 1MI
В августе в Ростовской области поставили рекорд по числу утонувших за неделю
В Ростовской области за вторую неделю августа установили рекорд по количеству погибших на воде дончан, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В понедельник, 14 августа, стало известно, что за минувшую неделю с 7 по 13 августа в Ростовской области утонули 12 человек. Спасатели уточняют, что все утонувшие отдыхали в местах, не предназначенных для купания, при этом все жертвы на момент гибели находились под действием алкоголя.

В Ростовской области за один день 7 августа утонули трое дончан
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Отдельно следует отметить, что за весь период с начала купального сезона до 9 августа в Ростовской области утонули 39 человек, что говорит о том, что частота несчастных случаев на воде с участием дончан оказалась значительно выше во вторую неделю августа, чем за предыдущие месяцы лета.

Спасатели напоминают жителям Ростовской области соблюдать осторожность, не купаться на «диких пляжах» и не пить алкоголь перед заплывами, чтобы избежать рисков для собственной жизни и здоровья.

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