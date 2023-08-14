В августе в Ростовской области поставили рекорд по числу утонувших за неделю

Отдельно следует отметить, что за весь период с начала купального сезона до 9 августа в Ростовской области утонули 39 человек, что говорит о том, что частота несчастных случаев на воде с участием дончан оказалась значительно выше во вторую неделю августа, чем за предыдущие месяцы лета.