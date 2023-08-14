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Published Сегодня, 10:24

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Updated Сегодня, 10:26

В МЧС рассказали, у кого есть риск утонуть в Ростовской области

В МЧС рассказали, у кого есть риск утонуть в Ростовской области

14 августа 2023, 10:24
Фото: 1MI
В МЧС рассказали, у кого есть риск утонуть в Ростовской области
В Ростовской области чаще всего тонут мужчины в возрасте от 30 до 35 лет, сообщили в региональном УМЧС.

За последние семь дней в Ростовской области произошли 12 трагических случаев в воде. Все утонувшие купались в запрещенных для этого местах, а также после употребления алкоголя.

В ведомстве собрали статистику и рассказали, кто чаще всего тонет. Это мужчины, которые любят купаться на диких пляжах.

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«Этот мужчина либо местный житель, либо регулярно, на протяжении многих лет ездит на водоем отдыхать. Человек хорошо плавает, в прошлом мог даже иметь спортивный разряд по плаванию», — уточнили в управлении.

Отмечается, тонут те, кто употребляли перед этим алкоголь.

Согласно статистике, за последние 10 лет примерно в 70% случаев жертвами водной стихии были именно такие люди.

Ранее в Ростовской области спасли школьников, упавших за борт парусника в воду.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#МЧС#Утопление#Статистика#Трагедии#Водоемы#Дикие пляжи#Алкоголь
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