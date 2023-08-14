В МЧС рассказали, у кого есть риск утонуть в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
За последние семь дней в Ростовской области произошли 12 трагических случаев в воде. Все утонувшие купались в запрещенных для этого местах, а также после употребления алкоголя.
В ведомстве собрали статистику и рассказали, кто чаще всего тонет. Это мужчины, которые любят купаться на диких пляжах.
«Этот мужчина либо местный житель, либо регулярно, на протяжении многих лет ездит на водоем отдыхать. Человек хорошо плавает, в прошлом мог даже иметь спортивный разряд по плаванию», — уточнили в управлении.
Отмечается, тонут те, кто употребляли перед этим алкоголь.
Согласно статистике, за последние 10 лет примерно в 70% случаев жертвами водной стихии были именно такие люди.
Ранее в Ростовской области спасли школьников, упавших за борт парусника в воду.