В Минприроды выясняют причину массовой гибели рыбы в Батайске

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Минприроды Ростовской области проверили факт массовой гибели рыбы в водоеме в парке Солнечном в Батайске. Ранее местные жители сообщили о сотнях мертвых рыб, прибитых к берегу канала. Также они посетовали на загрязнение водоема и неприятный запах.
Эксперты уточнили, что погибли более 500 особей рыбы. Канал, в котором зафиксирован мор, не сообщается с другими водными объектами, а предназначен для отвода ливневых и грунтовых вод.
«При обследовании фактов сброса неочищенных сточных вод, а также признаков загрязнения канала не зафиксировано», — тем не менее утверждают в Минприроды.
Сейчас расследование массовой гибели рыбы передано в Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства. Уборкой же канала от погибшей рыбы займется администрация Батайска.
Точная причина мора будет установлена позже, однако, предварительно, ею названо цветение воды из-за жары.
Ранее большое количество мертвой рыбы нашли у водоема в хуторе Костино-Быстрянский в Морозовском районе.