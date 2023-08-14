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Updated Сегодня, 09:47

В Минприроды прокомментировали массовую гибель рыбы в Батайске Ростовской области

В Минприроды выясняют причину массовой гибели рыбы в Батайске

14 августа 2023, 09:45
Фото: pxhere.com
В Минприроды прокомментировали массовую гибель рыбы в Батайске Ростовской области
Инспекторы Минприроды Ростовской области подтвердили массовую гибель рыбы в парке Солнечном в Батайске, сообщила пресс-лужба ведомства.

Минприроды Ростовской области проверили факт массовой гибели рыбы в водоеме в парке Солнечном в Батайске. Ранее местные жители сообщили о сотнях мертвых рыб, прибитых к берегу канала. Также они посетовали на загрязнение водоема и неприятный запах.

Эксперты уточнили, что погибли более 500 особей рыбы. Канал, в котором зафиксирован мор, не сообщается с другими водными объектами, а предназначен для отвода ливневых и грунтовых вод.

«При обследовании фактов сброса неочищенных сточных вод, а также признаков загрязнения канала не зафиксировано», — тем не менее утверждают в Минприроды.

Сотни мертвых рыб нашли на берегу загрязненного водоема в Ростовской области
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Сейчас расследование массовой гибели рыбы передано в Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства. Уборкой же канала от погибшей рыбы займется администрация Батайска.

Точная причина мора будет установлена позже, однако, предварительно, ею названо цветение воды из-за жары.

Ранее большое количество мертвой рыбы нашли у водоема в хуторе Костино-Быстрянский в Морозовском районе.

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