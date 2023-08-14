В Минприроды выясняют причину массовой гибели рыбы в Батайске

Минприроды Ростовской области проверили факт массовой гибели рыбы в водоеме в парке Солнечном в Батайске. Ранее местные жители сообщили о сотнях мертвых рыб, прибитых к берегу канала. Также они посетовали на загрязнение водоема и неприятный запах.