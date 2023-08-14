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В Ростове из-за пожара в жилом доме эвакуировали 50 человек

В Ростове из-за пожара в жилом доме эвакуировали 50 человек

14 августа 2023, 16:22
Фото: 10.mchs.gov.ru
В Ростове из-за пожара в жилом доме эвакуировали 50 человек
В Ростове из-за пожара в подвале жилого дома эвакуировали 50 человек, об этом сообщили в пресс-службе УМЧС по Ростовской области.

Напомним, в понедельник, 14 августа, на улице Погодина, 4 произошел пожар. Огонь охватил 15 квадратных метров в подвале жилого дома, в результате происшествия погиб один человек.

Во время работ по ликвидации огня из дома эвакуировали 50 жильцов. К 18.53 мск пожар полностью потушили.

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Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить, кем была мужчина, погибший в огне. О других жертвах или пострадавших информации не поступило.

Ранее в Ростовской области молния ударила в склад и спровоцировала пожар, который распространился на 400 квадратных метров.

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