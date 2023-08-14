В Ростове из-за пожара в жилом доме эвакуировали 50 человек

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Напомним, в понедельник, 14 августа, на улице Погодина, 4 произошел пожар. Огонь охватил 15 квадратных метров в подвале жилого дома, в результате происшествия погиб один человек.
Во время работ по ликвидации огня из дома эвакуировали 50 жильцов. К 18.53 мск пожар полностью потушили.
Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить, кем была мужчина, погибший в огне. О других жертвах или пострадавших информации не поступило.
Ранее в Ростовской области молния ударила в склад и спровоцировала пожар, который распространился на 400 квадратных метров.