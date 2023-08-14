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Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

В Ростове-на-Дону на Большой Садовой произошел пожар в ресторане в ночь на 14 августа

В Ростове-на-Дону на Большой Садовой произошел пожар в ресторане в ночь на 14 августа

14 августа 2023, 05:16
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в ночь на понедельник, 14 августа, загорелось здание на улице Большой Садовой, сообщили в региональном УМЧС.

Пожар начался в здании на улице Большой Садовой, 103, огонь распространился на площади один квадратный метр. Всего к ликвидации огня привлекли 33 человек, они использовали 12 единиц техники.

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В данный момент устанавливается причина пожара. О пострадавших информации не поступало.

Согласно данным онлайн-карт, в этом здании расположен ресторан. В региональном УМЧС рассказали RostovGazeta, что огонь тушили в заведении «Штефан Бургер».

Ранее молния ударила в крупный склад в Ростовской области, спровоцировав пожар. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

#Илья Протвинов#Ростов#Пожар#Ресторан#УМЧС#Большая Садовая#Техника#Пострадавшие#Молния#Склад#Происшествия#Ростовская область#Ликвидация#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов-на-Дону
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