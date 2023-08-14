В Ростове-на-Дону на Большой Садовой произошел пожар в ресторане в ночь на 14 августа

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Пожар начался в здании на улице Большой Садовой, 103, огонь распространился на площади один квадратный метр. Всего к ликвидации огня привлекли 33 человек, они использовали 12 единиц техники.
В данный момент устанавливается причина пожара. О пострадавших информации не поступало.
Согласно данным онлайн-карт, в этом здании расположен ресторан. В региональном УМЧС рассказали RostovGazeta, что огонь тушили в заведении «Штефан Бургер».
Ранее молния ударила в крупный склад в Ростовской области, спровоцировав пожар. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.