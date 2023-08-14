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Published Сегодня, 14:56

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Updated Сегодня, 14:58

В Ростове на улице Таганрогской удалось ликвидировать огромную свалку

В Ростове на улице Таганрогской удалось ликвидировать огромную свалку

14 августа 2023, 14:56
Фото: 1MI
В Ростове на улице Таганрогской удалось ликвидировать огромную свалку
В Ростове вывезли около 100 кубометров мусора с улицы Таганрогской, об этом сообщили в пресс-службе местного регоператора.

По словам представителей компании, в Ростове-на-Дону ликвидировали огромную свалку на улице Таганрогской. На расчистку участка потребовалось более трех часов, к работам привлекли манипулятор-погрузчик с тремя большегрузными мусоровозами, на которых вывезли 99 кубометров отходов.

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Регоператор сообщил, что вывоз мусора произвели по заявке городской администрации, они также признали, что Таганрогская, 135/2 — один из проблемных адресов в Ростове. Даже регулярный вывоз мусора не спасает из-за работы овощного рынка, который сбрасывает отходы на ближайшей площадке сбора мусора. Кроме того, «серые возчики», по словам регоператора, часто используют площадку ТКО для выброса мебели, ковров, бытовой техники и строительного мусора.

Ранее в Ростове жителей возмутили горы мусора на левом берегу Дона.

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