В Ростове на улице Таганрогской удалось ликвидировать огромную свалку

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
По словам представителей компании, в Ростове-на-Дону ликвидировали огромную свалку на улице Таганрогской. На расчистку участка потребовалось более трех часов, к работам привлекли манипулятор-погрузчик с тремя большегрузными мусоровозами, на которых вывезли 99 кубометров отходов.
Регоператор сообщил, что вывоз мусора произвели по заявке городской администрации, они также признали, что Таганрогская, 135/2 — один из проблемных адресов в Ростове. Даже регулярный вывоз мусора не спасает из-за работы овощного рынка, который сбрасывает отходы на ближайшей площадке сбора мусора. Кроме того, «серые возчики», по словам регоператора, часто используют площадку ТКО для выброса мебели, ковров, бытовой техники и строительного мусора.
Ранее в Ростове жителей возмутили горы мусора на левом берегу Дона.