В Ростове на улице Таганрогской удалось ликвидировать огромную свалку

Регоператор сообщил, что вывоз мусора произвели по заявке городской администрации, они также признали, что Таганрогская, 135/2 — один из проблемных адресов в Ростове. Даже регулярный вывоз мусора не спасает из-за работы овощного рынка, который сбрасывает отходы на ближайшей площадке сбора мусора. Кроме того, «серые возчики», по словам регоператора, часто используют площадку ТКО для выброса мебели, ковров, бытовой техники и строительного мусора.