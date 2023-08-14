В Ростове назвали подробности о семье, где муж напал на супругу и выпал из окна

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Ранее местные жители в соцсетях писали, что в ночь на 14 августа ростовчанин с ножом напал на жену, которая является многодетной матерью, после чего выпал из окна.
Теперь «КП-Ростов-на-Дону» написало, что пострадавшая выжила, но она сейчас находится в тяжелом состоянии.
«Соседи рассказали, что они казались обычной парой с детьми, женщина часто гуляла с ними возле дома. У нее есть старший сын, ему уже десять лет, и младший ребенок, которому только исполнилось два года. Местная продавщица помнит главу семейства как заботливого отца, который постоянно покупал игрушки своим детям. Она также отметила, что за последние полгода он очень часто приходил в магазин с ними», — пишет издание.
Отмечается, что соседи часто слышали крики, которые раздавались из квартиры семьи. Говорится, что голос в основном повышал муж.
Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.