В Ростове назвали подробности о семье, где муж напал на супругу и выпал из окна

«Соседи рассказали, что они казались обычной парой с детьми, женщина часто гуляла с ними возле дома. У нее есть старший сын, ему уже десять лет, и младший ребенок, которому только исполнилось два года. Местная продавщица помнит главу семейства как заботливого отца, который постоянно покупал игрушки своим детям. Она также отметила, что за последние полгода он очень часто приходил в магазин с ними», — пишет издание.