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Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

В Ростове переход с мозаикой в центре города взяли под охрану

В Ростове переход с мозаикой в центре города взяли под охрану

14 августа 2023, 13:21
Фото: 1MI
В Ростове переход с мозаикой в центре города взяли под охрану
В центре Ростова для перехода с мозаикой на перекрестке проспекта Кировского и улицы Большой Садовой установили охранную зону ОКН, об этом сообщили на портале донского правительства.

Власти объявили, что в Ростове установили зоны охраны ОКН сразу для двух объектов регионального значения «Доходного дома Ворожеина» на проспекте Кировском и подземного перехода с мозаиками на пересечении Кировского с улицей Большой Садовой.

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Власти объявили, что в Ростове установили зоны охраны ОКН сразу для двух объектов регионального значенияВласти объявили, что в Ростове установили зоны охраны ОКН сразу для двух объектов регионального значения
Власти объявили, что в Ростове установили зоны охраны ОКН сразу для двух объектов регионального значения
Фото: donland.ru

В границах территорий этих объектов утвердили требования к градостроительным регламентам. В случае их нарушения злоумышленнику грозят штрафы.

Напомним, ранее стало известно, что реставрация мозаичных панно в подземных переходах Ростова займет около 1,5 лет.

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