В Ростове переход с мозаикой в центре города взяли под охрану

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Власти объявили, что в Ростове установили зоны охраны ОКН сразу для двух объектов регионального значения «Доходного дома Ворожеина» на проспекте Кировском и подземного перехода с мозаиками на пересечении Кировского с улицей Большой Садовой.
В границах территорий этих объектов утвердили требования к градостроительным регламентам. В случае их нарушения злоумышленнику грозят штрафы.
Напомним, ранее стало известно, что реставрация мозаичных панно в подземных переходах Ростова займет около 1,5 лет.