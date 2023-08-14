В Ростове после пожара в подвале 14 августа нашли останки неизвестного мужчины

Спустя 20 минут пожар локализовали на площади 15 квадратных метров, к работам привлекли восемь единиц спецтехники и 20 пожарных. Кроме того, для ликвидации пожара спасатели эвакуировали 50 человек. В самом подвале обнаружили останки неизвестного мужчины.