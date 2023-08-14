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Updated Сегодня, 16:08

В Ростове в подвале после пожара нашли останки неизвестного мужчины

В Ростове после пожара в подвале 14 августа нашли останки неизвестного мужчины

14 августа 2023, 16:06
Фото: pxhere.com
В Ростове в подвале после пожара нашли останки неизвестного мужчины
В Ростове после пожара в подвале жилого дома обнаружили останки неизвестного мужчины, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В понедельник, 14 августа, в 18.00 мск спасатели получили сигнал о пожаре на улице Погодина, 4 в Ростове. Очаг возгорания находился в подвале «пятиэтажки».

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Спустя 20 минут пожар локализовали на площади 15 квадратных метров, к работам привлекли восемь единиц спецтехники и 20 пожарных. Кроме того, для ликвидации пожара спасатели эвакуировали 50 человек. В самом подвале обнаружили останки неизвестного мужчины.

«Проводятся следственные мероприятия», — сказано в сообщении пресс-службы, обстоятельства гибели и личность жертвы уточняются. В МЧС сообщили, что мужчина умер от отравления угарным газом и ожогов.

Ранее дончан предупредили о высоких рисках возникновения пожаров 14 августа.

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