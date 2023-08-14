В Ростове после пожара в подвале 14 августа нашли останки неизвестного мужчины

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
В понедельник, 14 августа, в 18.00 мск спасатели получили сигнал о пожаре на улице Погодина, 4 в Ростове. Очаг возгорания находился в подвале «пятиэтажки».
Спустя 20 минут пожар локализовали на площади 15 квадратных метров, к работам привлекли восемь единиц спецтехники и 20 пожарных. Кроме того, для ликвидации пожара спасатели эвакуировали 50 человек. В самом подвале обнаружили останки неизвестного мужчины.
«Проводятся следственные мероприятия», — сказано в сообщении пресс-службы, обстоятельства гибели и личность жертвы уточняются. В МЧС сообщили, что мужчина умер от отравления угарным газом и ожогов.
Ранее дончан предупредили о высоких рисках возникновения пожаров 14 августа.