В Ростове жители спасаются от кровососущих и крыс, а жены — от мужей с ножами

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
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Updated Сегодня, 15:44
Администрация Ростова-на-Дону объявила о проведении работ по обработке территорий от вредителей, среди них — комары, крысы и клещи.
Согласно планам местных органов власти, акарицидную обработку проводят на 530 гектарах земли, от комаров обработали уже более 20 гектаров земли, а дератизация города охватила площадь почти 280 тысяч квадратных метров.
Так власти объявили, что обработки провели на территории Ростовского моря, вдоль реки Темерник, рядом с монастырем «Сурб-Хач», а также прудом Любительским, Ростовским портом, Зеленым островом и в парке Авиаторов.
В понедельник, 14 августа, пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области объявила, что за последнюю неделю с 7 по 13 августа в донских водоемах в результате несчастных случаев погибли 12 человек.
Все они совершали заплывы на пляжах, не приспособленных для купания, кроме того, перед этим все жертвы происшествий на воде употребляли спиртное.
Учитывая, что с начала купального сезона до 9 августа в Ростовской области утонули всего 39 человек, прошлая неделя установила рекорд по количеству летальных исходов в результате несоблюдения правил безопасности на воде.
Спасатели призывают дончан быть осторожными во время своего отдыха, выбирать для купания только проверенные водоемы и сохранять трезвость, чтобы не создать для себя условия, опасные для жизни и здоровья.
В ночь на понедельник, 14 августа, в соцсетях появились сообщения о том, что в Ростове глава семьи с ножом напал на собственную супругу, а после — выпал из окна. По информации портала «КП-Ростов-на-Дону», пострадавшая женщина выжила после многочисленных ножевых ранений, однако ее состояние оценивают как тяжелое.
По словам соседей, супружеская пара с детьми казалась им обычной семьей, а сам мужчина публично не демонстрировал агрессию по отношению к жене.
«Местная продавщица помнит главу семейства как заботливого отца, который постоянно покупал игрушки своим детям. Она также отметила, что за последние полгода он очень часто приходил в магазин с ними», — рассказали в издании.
Однако за закрытыми дверями, по словам соседей, мужчина часто повышал голос на домочадцев.
Обращаем внимание, что официальной информации о произошедшем пока не поступило, данные уточняются.