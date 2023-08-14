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Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

В Ростове жители спасаются от кровососущих и крыс, а жены — от мужей с ножами

В Ростове жители спасаются от кровососущих и крыс, а жены — от мужей с ножами

14 августа 2023, 15:42
Фото: vagueonthehow/cc by/flickr.com
В Ростове жители спасаются от кровососущих и крыс, а жены — от мужей с ножами
В Ростовской области стало тонуть больше дончан, а в Ростове ищут спасения от крыс, комаров и клещей, пока горожане обсуждают внезапное нападение мужа с ножом на свою супругу.

Борьба с вредителями

Администрация Ростова-на-Дону объявила о проведении работ по обработке территорий от вредителей, среди них — комары, крысы и клещи.

Согласно планам местных органов власти, акарицидную обработку проводят на 530 гектарах земли, от комаров обработали уже более 20 гектаров земли, а дератизация города охватила площадь почти 280 тысяч квадратных метров.

Так власти объявили, что обработки провели на территории Ростовского моря, вдоль реки Темерник, рядом с монастырем «Сурб-Хач», а также прудом Любительским, Ростовским портом, Зеленым островом и в парке Авиаторов.

Не зная броду, не суйся в воду

В понедельник, 14 августа, пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области объявила, что за последнюю неделю с 7 по 13 августа в донских водоемах в результате несчастных случаев погибли 12 человек.

Все они совершали заплывы на пляжах, не приспособленных для купания, кроме того, перед этим все жертвы происшествий на воде употребляли спиртное.

Все они совершали заплывы на пляжах, не приспособленных для купания, кроме того, перед этим все жертвы происшествий на воде употребляли спиртное.Все они совершали заплывы на пляжах, не приспособленных для купания, кроме того, перед этим все жертвы происшествий на воде употребляли спиртное.
Все они совершали заплывы на пляжах, не приспособленных для купания, кроме того, перед этим все жертвы происшествий на воде употребляли спиртное.
Фото: 1MI

Учитывая, что с начала купального сезона до 9 августа в Ростовской области утонули всего 39 человек, прошлая неделя установила рекорд по количеству летальных исходов в результате несоблюдения правил безопасности на воде.

Спасатели призывают дончан быть осторожными во время своего отдыха, выбирать для купания только проверенные водоемы и сохранять трезвость, чтобы не создать для себя условия, опасные для жизни и здоровья.

Чужая семья — потемки

В ночь на понедельник, 14 августа, в соцсетях появились сообщения о том, что в Ростове глава семьи с ножом напал на собственную супругу, а после — выпал из окна. По информации портала «КП-Ростов-на-Дону», пострадавшая женщина выжила после многочисленных ножевых ранений, однако ее состояние оценивают как тяжелое.

В сети появилось видео из дома, где ростовчанин забил жену ножом и выпал из окна
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По словам соседей, супружеская пара с детьми казалась им обычной семьей, а сам мужчина публично не демонстрировал агрессию по отношению к жене.

«Местная продавщица помнит главу семейства как заботливого отца, который постоянно покупал игрушки своим детям. Она также отметила, что за последние полгода он очень часто приходил в магазин с ними», — рассказали в издании.

Однако за закрытыми дверями, по словам соседей, мужчина часто повышал голос на домочадцев.

Обращаем внимание, что официальной информации о произошедшем пока не поступило, данные уточняются.

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