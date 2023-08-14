В Ростове жители спасаются от кровососущих и крыс, а жены — от мужей с ножами

В ночь на понедельник, 14 августа, в соцсетях появились сообщения о том, что в Ростове глава семьи с ножом напал на собственную супругу, а после — выпал из окна. По информации портала «КП-Ростов-на-Дону», пострадавшая женщина выжила после многочисленных ножевых ранений, однако ее состояние оценивают как тяжелое.