В Ростовской области в августе выявили еще один очаг африканской чумы свиней

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
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Updated Сегодня, 15:56
В понедельник, 14 августа, инспекторы Россельхознадзора объявили, что на территории Кагальницкого района выявили АЧС.
Управление надзорного органа получило положительный результат на АЧС во время анализа патологического материала, пробы которого собрали с фермы в хуторе Первомайском, где зарегистрировали случаи гибели домашних свиней.
В настоящее время на месте происшествия проводят карантинные мероприятия, необходимые для предотвращения распространения болезни среди свиней.
Напомним, обычно во время карантина запрещено заготавливать мясо свиней и корма, кроме того, в случае заражения диких кабанов запрещают еще и охоту, и изготовление чучел животных.
Ранее в Ростовской области объявили, что выясняют обстоятельства массовой гибели рыбы в Батайске.