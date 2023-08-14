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В Ростовской области в августе выявили еще один очаг африканской чумы свиней

В Ростовской области в августе выявили еще один очаг африканской чумы свиней

14 августа 2023, 15:54
Фото: 1MI
В Ростовской области в августе выявили еще один очаг африканской чумы свиней
В Кагальницком районе Ростовской области обнаружили очаг африканской чумы свиней, об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора региона.

В понедельник, 14 августа, инспекторы Россельхознадзора объявили, что на территории Кагальницкого района выявили АЧС.

Управление надзорного органа получило положительный результат на АЧС во время анализа патологического материала, пробы которого собрали с фермы в хуторе Первомайском, где зарегистрировали случаи гибели домашних свиней.

В настоящее время на месте происшествия проводят карантинные мероприятия, необходимые для предотвращения распространения болезни среди свиней.

Вспышка АЧС в Ростовской области оказалась фейком
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Напомним, обычно во время карантина запрещено заготавливать мясо свиней и корма, кроме того, в случае заражения диких кабанов запрещают еще и охоту, и изготовление чучел животных.

Ранее в Ростовской области объявили, что выясняют обстоятельства массовой гибели рыбы в Батайске.

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