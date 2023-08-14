В Ростовской области задержали 20-летнего парня при попытке поджога администрации

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
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Updated Сегодня, 16:52
В понедельник, 14 августа, Telegram-канал SHOT рассказал, что 20-летний дончанин ночью предпринял попытку поджога здания администрации Азовского района.
По информации авторов канала, молодой человек по имени Евгений пришел к административному зданию подготовленным — с зажигательной смесью, разлитой по четырем «пятилитровкам». Однако мужчину заметили сотрудники полиции, которые задержали его. По предварительной информации, злоумышленник может стать фигурантом уголовного дела.
Обращаем внимание, что информация пока не получила официального подтверждения в пресс-службе полиции, причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее в Ростове в одном из многоквартирных домов загорелся подвал, в результате пожара от ожогов и отравления газом погиб один человек.