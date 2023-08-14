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В Ростовской области задержали 20-летнего парня при попытке поджога администрации

В Ростовской области задержали 20-летнего парня при попытке поджога администрации

14 августа 2023, 16:49
Фото: pxhere.com
В Ростовской области задержали 20-летнего парня при попытке поджога администрации
В Ростовской области 20-летний юноша был задержан при попытке поджечь здание администрации Азовского района, об этом сообщил Telegram-канал.

В понедельник, 14 августа, Telegram-канал SHOT рассказал, что 20-летний дончанин ночью предпринял попытку поджога здания администрации Азовского района.

По информации авторов канала, молодой человек по имени Евгений пришел к административному зданию подготовленным — с зажигательной смесью, разлитой по четырем «пятилитровкам». Однако мужчину заметили сотрудники полиции, которые задержали его. По предварительной информации, злоумышленник может стать фигурантом уголовного дела.

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Обращаем внимание, что информация пока не получила официального подтверждения в пресс-службе полиции, причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в Ростове в одном из многоквартирных домов загорелся подвал, в результате пожара от ожогов и отравления газом погиб один человек.

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