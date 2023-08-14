В Ростовской области задержали 20-летнего парня при попытке поджога администрации

По информации авторов канала, молодой человек по имени Евгений пришел к административному зданию подготовленным — с зажигательной смесью, разлитой по четырем «пятилитровкам». Однако мужчину заметили сотрудники полиции, которые задержали его. По предварительной информации, злоумышленник может стать фигурантом уголовного дела.