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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Младенческая смертность резко выросла в Ростовской области в июне

В Ростовской области зафиксирован резкий скачок младенческой смертности

14 августа 2023, 11:04
Фото: Rüdiger Wölk/cc by sa/flickr.com
Младенческая смертность резко выросла в Ростовской области в июне
В Ростовской области в июне 2023 года резко увеличилась младенческая смертность по сравнению с таким же периодом минувшего года, следует из данных Росстата.

В июне этого года скончались 16 детей в возрасте до года, в прошлом году — 10 малышей. Однако, если рассматривать статистку за более длительный период, то все меняется. Так, в регионе с января по июнь 2023 года скончались 80 детей до года. В прошлом году за это же время зарегистрировали на семь смертей больше.

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Добавим, что за первое полугодие в области появились на свет 15,5 тысячи детей, а скончались 27,4 тысячи граждан. Получается, что естественная убыль населения превысила 11 тысяч человек.

При этом ранее Росстат заявлял о снижении смертности в Ростовской области после пандемии COVID-19. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Младенческая смертность#Дети#Росстат#Первое полугодие#Население#Убыль#Пандемия COVID-19#Илья Протвинов
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