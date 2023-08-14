В Ростовской области зафиксирован резкий скачок младенческой смертности

В июне этого года скончались 16 детей в возрасте до года, в прошлом году — 10 малышей. Однако, если рассматривать статистку за более длительный период, то все меняется. Так, в регионе с января по июнь 2023 года скончались 80 детей до года. В прошлом году за это же время зарегистрировали на семь смертей больше.