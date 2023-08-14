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В Ростовской области закупили почти 160 автобусов на замену изношенному транспорту

В Ростовской области закупили почти 160 автобусов на замену изношенному транспорту

14 августа 2023, 17:57
Фото: Telegram-канал губернатора Василия Голубева
В Ростовской области закупили почти 160 автобусов на замену изношенному транспорту
В Ростовской области на замену изношенному транспорту закупили 158 автобусов, часть из них и 20 электробусов отправятся в Ростов, об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что 14 августа власти обсудили проблемы транспорта и способы их решения. По его словам, в настоящий момент наиболее значимой проблемой остается износ подвижного состава общественного транспорта.

Однако власти уже приступили к обновлению автопарков и модернизации городского трамвая.

«Модернизируем городской трамвай: сначала в Таганроге, теперь — и в Ростове», — сказано в сообщении губернатора.

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Глава региона добавил, что в настоящий момент власти собираются приобрести 40 электробусов с 14 зарядными станциями, половину из них передадут Ростова-на-Дону, еще по 10 электробусов получат Таганрог с Волгодонском.

Кроме того, в Ростовской области приобрели 158 новых автобусов, которые будут обслуживать маршруты общественного транспорта в Ростове, Новочеркасске и 15 сельских районах. Обновление подвижного состава губернатор пообещал продолжить и в будущем.

Ранее в Ростовской области судоходная пассажирская компания выделила более 170 миллионов рублей на покупку одного корабля «Валдай» для речных пассажироперевозок.

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