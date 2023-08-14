В сети появилось видео из дома, где ростовчанин забил жену ножом и выпал из окна

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Жители Ростова в соцсетях сообщили о мужчине, напавшем на жену с ножом. Он ударил женщину несколько раз колющим предметом, а затем покончил собой, выпав с окна балкона. Сообщается, что у пары трое детей.
«КП — Ростов-на-Дону» опубликовала видео с места событий. На нем видно, что тело погибшего убрали. Следов крови также не видно. Ранее сообщалось, что после падения мужчины из окна на карнизе обнаружили пистолет.
В МВД России по Ростовской области обстоятельства инцидента не комментируют. Информация о расследовании уточняется.
За жизнь пострадавшей сейчас борются медики. На скорой женщину увозили, когда она была еще в сознании.