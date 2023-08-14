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В сети появилось видео из дома, где ростовчанин забил жену ножом и покончил собой

В сети появилось видео из дома, где ростовчанин забил жену ножом и выпал из окна

14 августа 2023, 10:49
Фото: Рони88/cc by sa/wiki
В сети появилось видео из дома, где ростовчанин забил жену ножом и покончил собой
В Ростове мужчина несколько раз ударил жену ножом, а затем покончил собой, пишут СМИ.

Жители Ростова в соцсетях сообщили о мужчине, напавшем на жену с ножом. Он ударил женщину несколько раз колющим предметом, а затем покончил собой, выпав с окна балкона. Сообщается, что у пары трое детей.

«КП — Ростов-на-Дону» опубликовала видео с места событий. На нем видно, что тело погибшего убрали. Следов крови также не видно. Ранее сообщалось, что после падения мужчины из окна на карнизе обнаружили пистолет.

Ростовчане заявили о мужчине, который с ножом напал на жену и выпал с балкона
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В МВД России по Ростовской области обстоятельства инцидента не комментируют. Информация о расследовании уточняется.

За жизнь пострадавшей сейчас борются медики. На скорой женщину увозили, когда она была еще в сознании.

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