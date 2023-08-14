rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:43

Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

В Сети появилось видео с места страшного пожара в Ростове, где заживо сгорел мужчина

В Сети появилось видео с места страшного пожара в Ростове, где заживо сгорел мужчина

14 августа 2023, 16:43
Фото: 1MI
В Сети появилось видео с места страшного пожара в Ростове, где заживо сгорел мужчина
Жители Ростова опубликовали в социальных сетях видео с места крупного пожара в многоквартирном доме на Погодина, где погиб мужчина, ролик появился в Сети.

Ранее стало известно о пожаре в многоквартирном доме на Погодина, 4. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей около 18.00 мск. Загорелся подвал многоэтажки.

Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание на площади 15 квадратных метров силами 20 человек личного состава и восьми единиц техники. Пришлось эвакуировать полсотни жильцов горящей многоэтажки. После того, как пожар был потушен, в подвали нашли обгоревшее тело мужчины.

В Ростове-на-Дону на Большой Садовой произошел пожар в ресторане в ночь на 14 августа
Узнать подробнее

В МЧС уточнили, что он умер от отравления угарным газом и ожогов.

На видео можно увидеть растерянных жильцов, которые ожидают, когда им можно будет вернуться в свои квартиры, а также пожарных, которые заканчивают свою работу.

Читайте также:
В Ростове из-за пожара в жилом доме эвакуировали 50 человекВ Ростове после пожара в подвале 14 августа нашли останки неизвестного мужчиныВ Ростове жители спасаются от кровососущих и крыс, а жены — от мужей с ножами
#Ростов#Пожар#Многоквартирный дом#Социальные сети#Жители#МЧС#Угарный газ#Ожоги#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Видео
Подпишитесь
В Ростове жители спасаются от кровососущих и крыс, а жены — от мужей с ножами
Сегодня, 15:42
В Таганроге задержали рецидивистов, укравших у пенсионера барсетку с деньгами
Сегодня, 15:25
В Ростове на улице Таганрогской удалось ликвидировать огромную свалку
Сегодня, 14:56
Урбанист Артемий Зайцев рассказал, в чем Ростов уступает Краснодару
Сегодня, 14:20
Жителя Алтайского края задержали за угрозы взорвать ТЦ в Ростове-на-Дону
Сегодня, 14:09
Проект ГК «Альянс» вошел в топ-10 лучших элитных жилых комплексов в России
Сегодня, 11:37