В Сети появилось видео с места страшного пожара в Ростове, где заживо сгорел мужчина

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Ранее стало известно о пожаре в многоквартирном доме на Погодина, 4. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей около 18.00 мск. Загорелся подвал многоэтажки.
Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание на площади 15 квадратных метров силами 20 человек личного состава и восьми единиц техники. Пришлось эвакуировать полсотни жильцов горящей многоэтажки. После того, как пожар был потушен, в подвали нашли обгоревшее тело мужчины.
В МЧС уточнили, что он умер от отравления угарным газом и ожогов.
На видео можно увидеть растерянных жильцов, которые ожидают, когда им можно будет вернуться в свои квартиры, а также пожарных, которые заканчивают свою работу.