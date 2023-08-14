В Таганроге задержали рецидивистов, укравших у пенсионера барсетку с деньгами

По предварительной информации, мужчины решили быстро заработать необходимые им деньги и напали на пожилого таганрожца с сумкой в руках. В ней находилось почти 800 тысяч рублей. Злоумышленников удалось обнаружить до того, как они потратили деньги, а потому украденное у них изъяли и вернули потерпевшему.