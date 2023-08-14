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Published Сегодня, 15:25

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Updated Сегодня, 15:27

В Таганроге задержали рецидивистов, укравших у пенсионера барсетку с деньгами

В Таганроге задержали рецидивистов, укравших у пенсионера барсетку с деньгами

14 августа 2023, 15:25
Фото: pxhere.com
В Таганроге задержали рецидивистов, укравших у пенсионера барсетку с деньгами
В Таганроге задержали молодых мужчин, которые вырвали у пожилого мужчины барсетку, забитую деньгами, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В дежурную часть полиции Таганрога обратился 63-летний мужчина, который стал жертвой ограбления. Мужчина рассказал, что на него напали неизвестные, они выхватили у него из рук барсетку с деньгами и сбежали.

Сотрудники полиции немедленно составили ориентировку и отправили ее наружным нарядам, которые задержали подозреваемых по горячим следам. По информации ГУ МВД, сумка оказалась в руках 19-летнего и 22-летнего мужчин, которых уже судили за разбой и кражу.

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По предварительной информации, мужчины решили быстро заработать необходимые им деньги и напали на пожилого таганрожца с сумкой в руках. В ней находилось почти 800 тысяч рублей. Злоумышленников удалось обнаружить до того, как они потратили деньги, а потому украденное у них изъяли и вернули потерпевшему.

Сейчас в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о грабеже, оба заключены под стражу.

Ранее в Ростовской области сотрудники банка инсценировали ограбление, чтобы скрыть факт кражи 22 миллионов рублей.

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