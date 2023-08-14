В Таганроге задержали рецидивистов, укравших у пенсионера барсетку с деньгами

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
В дежурную часть полиции Таганрога обратился 63-летний мужчина, который стал жертвой ограбления. Мужчина рассказал, что на него напали неизвестные, они выхватили у него из рук барсетку с деньгами и сбежали.
Сотрудники полиции немедленно составили ориентировку и отправили ее наружным нарядам, которые задержали подозреваемых по горячим следам. По информации ГУ МВД, сумка оказалась в руках 19-летнего и 22-летнего мужчин, которых уже судили за разбой и кражу.
По предварительной информации, мужчины решили быстро заработать необходимые им деньги и напали на пожилого таганрожца с сумкой в руках. В ней находилось почти 800 тысяч рублей. Злоумышленников удалось обнаружить до того, как они потратили деньги, а потому украденное у них изъяли и вернули потерпевшему.
Сейчас в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о грабеже, оба заключены под стражу.
Ранее в Ростовской области сотрудники банка инсценировали ограбление, чтобы скрыть факт кражи 22 миллионов рублей.