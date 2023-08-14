Власти в Ростове-на-Дону назвали свободные от крыс территории

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В городе не останавливается работа по уничтожению переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний. Акарицидная обработка охватила территорию в 530 гектаров.
Личинки комаров уничтожили на площади 21 гектар, дератизацию провели на территории 28 гектаров.
«Обработаны участки в районе Ростовского моря, реки Темерник, монастыря „Сурб-Хач“. Также провели работы на берегу пруда „Любительский“, Ростовского порта, на острове „Зеленый“ и парке „Авиаторов“, — уточнили в администрации.
Ранее жители Левенцовки пожаловались на нашествие жаб в подвалах и подъездах. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.