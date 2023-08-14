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Власти в Ростове-на-Дону назвали свободные от крыс территории

Власти в Ростове-на-Дону назвали свободные от крыс территории

14 августа 2023, 13:22
Фото: 4028mdk09/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Власти в Ростове-на-Дону назвали свободные от крыс территории
В Ростове-на-Дону проводится работа по обработке территорий от комаров, крыс и клещей, сообщили в городской администрации.

В городе не останавливается работа по уничтожению переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний. Акарицидная обработка охватила территорию в 530 гектаров.

Личинки комаров уничтожили на площади 21 гектар, дератизацию провели на территории 28 гектаров.

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«Обработаны участки в районе Ростовского моря, реки Темерник, монастыря „Сурб-Хач“. Также провели работы на берегу пруда „Любительский“, Ростовского порта, на острове „Зеленый“ и парке „Авиаторов“, — уточнили в администрации.

Ранее жители Левенцовки пожаловались на нашествие жаб в подвалах и подъездах. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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