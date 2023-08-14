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Водитель такси погиб в аварии с тремя авто на улице Доватора в Ростове

Водитель такси погиб в аварии с тремя авто на улице Доватора в Ростове

14 августа 2023, 09:48
Фото: 1MI
Водитель такси погиб в аварии с тремя авто на улице Доватора в Ростове
В массовом ДТП на Доватора в Ростове погиб водитель такси, сообщили в региональном ГИБДД.

Массовое ДТП произошло сегодня утром на улице Доватора, 4 в Ростове. Там водитель Ford Focus выехал на встречную полосу, где столкнулся с Datsun. По инерции Datsun отбросило на ехавшее в попутном направлении такси Hyundai Elantra.

Удар машин был настолько сильным что их капоты превратились в груду металла. Водитель Hyundai от полученных травм скончался в машине скорой помощи. Его пассажир, а также водитель и пассажир Ford с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Огромная пробка образовалась на Доватора в Ростове из-за жесткого ДТП с машиной такси
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На время ликвидации последствий ДТП проезд по улице Зоологической и Змиевскому проезду затруднен.

Также ранее сообщалось о пробке на Доватора от зоопарка до пересечения с Мадояна.

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