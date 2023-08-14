Водитель такси погиб в аварии с тремя авто на улице Доватора в Ростове

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Updated Сегодня, 09:50
Массовое ДТП произошло сегодня утром на улице Доватора, 4 в Ростове. Там водитель Ford Focus выехал на встречную полосу, где столкнулся с Datsun. По инерции Datsun отбросило на ехавшее в попутном направлении такси Hyundai Elantra.
Удар машин был настолько сильным что их капоты превратились в груду металла. Водитель Hyundai от полученных травм скончался в машине скорой помощи. Его пассажир, а также водитель и пассажир Ford с травмами различной степени тяжести госпитализированы.
На время ликвидации последствий ДТП проезд по улице Зоологической и Змиевскому проезду затруднен.
Также ранее сообщалось о пробке на Доватора от зоопарка до пересечения с Мадояна.