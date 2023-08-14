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Азовское море назвали киселем из-за огромного количества медуз

Заполонившие Азовское море медузы превратили воду в кисель

14 августа 2023, 08:52
Фото: pixabay
Азовское море назвали киселем из-за огромного количества медуз
В Азовском море на территории Ростовской области появилось огромное количество медуз, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов».

Очевидцы заявили, что море теперь больше напоминает кисель, так как большие медузы находятся вплотную друг другу. Пользователи в комментариях написали, что такие проблемы есть не везде.

«А там когда, как. В конце июня на заливе их не было, зато в море оказалось очень много, потом шторм был, после него медузы пропали», — сообщили местные жители.

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В целом они заявили, что море теперь больше напоминает кисель, так как большие медузы находятся вплотную друг другу.В целом они заявили, что море теперь больше напоминает кисель, так как большие медузы находятся вплотную друг другу.
В целом они заявили, что море теперь больше напоминает кисель, так как большие медузы находятся вплотную друг другу.
Фото: ТГ канал Это Ростов!

При этом ранее кандидат биологических наук Владимир Саяпин рассказал, что обитающие в Азовском море медузы могут быть опасны для человека. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого ростовский врач объяснил, почему не стоит есть медуз.

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#Илья Протвинов#Азовское море#Ростовская область#Медузы#Кисель#Telegram#Это Ростов#Залив#Шторм#Опасность#Человек
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