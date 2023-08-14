Заполонившие Азовское море медузы превратили воду в кисель

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
Очевидцы заявили, что море теперь больше напоминает кисель, так как большие медузы находятся вплотную друг другу. Пользователи в комментариях написали, что такие проблемы есть не везде.
«А там когда, как. В конце июня на заливе их не было, зато в море оказалось очень много, потом шторм был, после него медузы пропали», — сообщили местные жители.
При этом ранее кандидат биологических наук Владимир Саяпин рассказал, что обитающие в Азовском море медузы могут быть опасны для человека. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого ростовский врач объяснил, почему не стоит есть медуз.