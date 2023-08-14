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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:27

Жаркая погода в +35 градусов утвердится в Ростове на этой неделе

Жаркая погода в +35 градусов утвердится в Ростове на этой неделе

14 августа 2023, 08:25
Фото: 1MI
Жаркая погода в +35 градусов утвердится в Ростове на этой неделе
Текущая неделя будет жаркой и сухой в Ростове, сообщили синоптики.

Новая неделя вернет в Ростов в жаркую погоду. Средняя температура воздуха в городе днем составит +35 градусов, а вечером — +21 градус. Скорость ветра при этом не превысит 6-11 метров в секунду. Осадков в городе не ожидается. Лишь ближе к выходным небо заволокут облака.

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Сегодня, 14 августа, температура воздуха составит +29 градусов днем и +25 вечером. Ветер северо-западный, не больше трех метров в секунду.

Ранее ростовчане пожаловались на невыносимую жару и духоту в автобусе №98. Кондиционер в транспортном средстве водитель включать отказывался.

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