Жители Дона проявляют особый интерес к новостройкам Москвы

Что касается дончан, то гендерная составляющая их интереса к московским квартирам склоняется однозначно в пользу у женщин (60% против 40% мужчин). При этом пик интереса к московской недвижимости испытывают люди в возрасте от 35 до 44 лет: 65% в этой возрастной группе интересуются эконом-недвижимостью, а около 35% рассматривают премиум-жилье. Любопытно, что именно в этом возрасте у представителей сильного пола спрос на премиум-недвижимость оказался на порядок выше, чем на жилье в эконом-сегменте.