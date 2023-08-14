Жители Дона проявляют особый интерес к новостройкам Москвы

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
На основе анализа данных Big Data МТС, полученных с помощью сервиса «МТС Исследования» компания зафиксировала всплеск спроса на эконом- и бизнес-недвижимость в Москве. За последний год потребность к покупке жилья в Москве и области у россиян в целом выросла на 19%, при этом особый интерес к столичной недвижимости проявляют именно жители Ростовской области, отчего этот регион даже попал в десятку лидеров по объему спроса за последний год.
Квартиры эконом-класса жители донского региона ищут в два раза чаще, чем объекты бизнес-класса. Абсолютное большинство соискателей московской недвижимости — жители донской столицы, ростовчане, на долю которых приходится 80% от общего спроса. С большим отрывом — 8% и 5% — связывают свою будущую жизнь с Москвой жители Таганрога и Волгодонска соответственно. В целом по стране активный интерес к столичной недвижимости распределяется таким образом: на первых местах жители Москвы и Санкт-Петербурга, затем по убывающей Краснодар, Татарстан, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Приморский край.
Что касается дончан, то гендерная составляющая их интереса к московским квартирам склоняется однозначно в пользу у женщин (60% против 40% мужчин). При этом пик интереса к московской недвижимости испытывают люди в возрасте от 35 до 44 лет: 65% в этой возрастной группе интересуются эконом-недвижимостью, а около 35% рассматривают премиум-жилье. Любопытно, что именно в этом возрасте у представителей сильного пола спрос на премиум-недвижимость оказался на порядок выше, чем на жилье в эконом-сегменте.
Исследование проведено на базе обезличенных и агрегированных данных Big Data МТС. В рамках исследования был изучен спрос абонентов МТС, посещавших интернет-ресурсы застройщиков в Москве и Московской области с период с июня 2022 по июнь 2023 года. В исследовании учитывались пользователи, которые заходили на сайт более 5 раз за указанный период с целью исключить тех, кто осуществлял единичные переходы, в том числе по результатам рекламных кампаний девелоперов.