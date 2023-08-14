Жителя Алтайского края задержали за угрозы взорвать ТЦ в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Подозреваемым оказался 18-летний парень, который с мая по июнь отправил на почты торговых центров в Иваново угрозы. Для этого он использовал шифрования своего местоположения и подменный адрес электронной почты.
Проведенная в дальнейшем проверка показала, что угроза оказалась ложной. Оказалось, что фигурант причастен к серии подобных преступлений, в том числе в Ростове.
Отмечается, что сейчас выясняются мотивы фигуранта, а у него дома прошли обыски. В данный момент он находится под подпиской о невыезде.
Ранее стало известно, что донские саперы МЧС обезвредили более 4 тысяч взрывоопасных предметов на Донбассе. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.