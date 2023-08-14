rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Жителя Алтайского края задержали за угрозы взорвать ТЦ в Ростове-на-Дону

Жителя Алтайского края задержали за угрозы взорвать ТЦ в Ростове-на-Дону

14 августа 2023, 14:09
Фото: 1MI
Жителя Алтайского края задержали за угрозы взорвать ТЦ в Ростове-на-Дону
Житель Алтайского края стал фигурантом уголовного дела за угрозы взорвать торговые центры, в том числе в Ростове-на-Дону, сообщает «МВД Медиа».

Подозреваемым оказался 18-летний парень, который с мая по июнь отправил на почты торговых центров в Иваново угрозы. Для этого он использовал шифрования своего местоположения и подменный адрес электронной почты.

Проведенная в дальнейшем проверка показала, что угроза оказалась ложной. Оказалось, что фигурант причастен к серии подобных преступлений, в том числе в Ростове.

Ростов-на-Дону получил 4 тысячи угроз о заминированных зданиях с 2022 года
Узнать подробнее

Отмечается, что сейчас выясняются мотивы фигуранта, а у него дома прошли обыски. В данный момент он находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что донские саперы МЧС обезвредили более 4 тысяч взрывоопасных предметов на Донбассе. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Ростов-на-Дону получил 4 тысячи угроз о заминированных зданиях с 2022 годаЗаминированные игрушки обнаружили саперы в 60 км от Ростовской областиВ Пролетарске Ростовской области «заминировали» машину известного адвоката
#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Алтайский край#Угрозы#Взрыв#Торговый центр#Ростов-на-Дону#Подозреваемый#Уголовное дело#Иваново#Шифрование#Адрес электронной почты#Проверка#Ложная угроза#Фигурант#Мотивы#Обыск#Подписка о невыезде#Саперы МЧС#Взрывоопасные предметы#RostovGazeta#Илья Протвинов
Подпишитесь
В Ростове жители спасаются от кровососущих и крыс, а жены — от мужей с ножами
Сегодня, 15:42
В Таганроге задержали рецидивистов, укравших у пенсионера барсетку с деньгами
Сегодня, 15:25
В Ростове на улице Таганрогской удалось ликвидировать огромную свалку
Сегодня, 14:56
Урбанист Артемий Зайцев рассказал, в чем Ростов уступает Краснодару
Сегодня, 14:20
Проект ГК «Альянс» вошел в топ-10 лучших элитных жилых комплексов в России
Сегодня, 11:37