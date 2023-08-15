Алексей Логвиненко рассказал о реализации проекта реконструкции Вавилова в Ростове

Ранее RostovGazeta рассказывала, как в донской столице проводится работа по переводу грунтовых дорог в дороги с капитальным типом покрытия. Об этом накануне сообщал глава городской администрации Алексей Логвиненко. Деньги на эти цели выделяют из городского бюджета. А с 2020 по 2022 годы в городе привели в порядок 39 дорог, общей протяженностью 18 километров.