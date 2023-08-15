Алексей Логвиненко рассказал о реализации проекта реконструкции Вавилова в Ростове

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Реконструкция улицы Вавилова проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Протяженность участка реконструкции, включая местные проезды и съезды, составляет 10,5 километра. Расчетная скорость движения транспорта — 80 километров в час. По завершению работ дорога будет иметь четыре полосы движения, местные проезды планируются двухполосными.
Сейчас ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций — сетей газо- и водоснабжения, водоотведения, демонтаж строений и сооружений, необходимый для размещения объекта. Продолжается завоз строительных и инертных материалов. Идет обустройство площадок складирования. Подрядчик уже начал подготовительную работу по устройству сетей ливневой канализации, — отметил глава городской администрации.
Алексей Логвиненко добавил, что улица Вавилова — важный дорожный объект, затрагивающий транспортную доступность Северного жилого массива и Суворовского микрорайона.
Тысячи ростовчан с нетерпением ждут реализации этого проекта. Хотелось бы отметить высокий уровень исполнения муниципальных контрактов подрядными организациями, а также высокое качество выполненных работ, — пояснил Алексей Логвиненко.
Глава администрации добавил, что работы ведутся в соответствии ранее утвержденным графиком.
Напомним, что работы по расширению улицы Вавилова в Ростове стартовали в начале июня. Масштабную реконструкцию планируют завершить в 2025 году. Стоимость проекта составляет порядка 4,3 миллиарда рублей.
Ранее RostovGazeta рассказывала, как в донской столице проводится работа по переводу грунтовых дорог в дороги с капитальным типом покрытия. Об этом накануне сообщал глава городской администрации Алексей Логвиненко. Деньги на эти цели выделяют из городского бюджета. А с 2020 по 2022 годы в городе привели в порядок 39 дорог, общей протяженностью 18 километров.