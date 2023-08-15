Автохам прострелил плечо строителю в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Канал пишет, что водитель ехал по проспекту Коммунистический, перестраиваясь из одной полосы в другую, и захотел обогнать машину, за рулем которой сидел строитель. Но последний этого сделать не дал, из-за чего получил оскорбления в свой адрес.
«Тогда строитель припарковался и пошел в магазин, а на выходе его ждал автохам с травматическим оружием и выстрелил в плечо. Нападавший попытался убежать, но раненый его остановил», — сказано в сообщении.
Отмечается, что позже подъехали сотрудники полиции. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
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