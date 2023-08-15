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Банда в Ростовской области вымогала по 6 млн рублей у бизнесменов

Банда в Ростовской области вымогала по 6 млн рублей у бизнесменов

15 августа 2023, 09:01
Фото: Tabatha Zarrella/cc0/wikimedia.org
Банда в Ростовской области вымогала по 6 млн рублей у бизнесменов
В Ростовской области задержали троих человек, которые вымогали деньги у предпринимателей, сообщили в региональном УМВД.

Организатором стал 39-летний местный житель, который ранее был судим за разбой, и убедил двух своих 32-летних товарищей заработать денег. Зная о наличии предпринимателей, которые занимаются перевозкой сельскохозяйственных продуктов и имеют большие суммы денег, преступники решили реализовать свою идею.

Злоумышленники заранее подготовили письма, в которых требовали от жертв перевести шесть миллионов рублей на указанный счет. Они оставляли эти письма во дворах, в которые проникали ночью. В записках говорилось, что если жертвы откажутся выполнять требования, то могут сгореть их автомобили. Преступники оставляли на машинах стеклянные бутылки с жидкостью.

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Во время обысков по месту жительства фигурантов нашли черновики с подготовленными текстами, мобильные телефоны с перепиской и другие вещественные доказательства, имеющие значение для дела.

Подозреваемые были задержаны и в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Сейчас они находятся под стражей.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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