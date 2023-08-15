Банда в Ростовской области вымогала по 6 млн рублей у бизнесменов

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Организатором стал 39-летний местный житель, который ранее был судим за разбой, и убедил двух своих 32-летних товарищей заработать денег. Зная о наличии предпринимателей, которые занимаются перевозкой сельскохозяйственных продуктов и имеют большие суммы денег, преступники решили реализовать свою идею.
Злоумышленники заранее подготовили письма, в которых требовали от жертв перевести шесть миллионов рублей на указанный счет. Они оставляли эти письма во дворах, в которые проникали ночью. В записках говорилось, что если жертвы откажутся выполнять требования, то могут сгореть их автомобили. Преступники оставляли на машинах стеклянные бутылки с жидкостью.
Во время обысков по месту жительства фигурантов нашли черновики с подготовленными текстами, мобильные телефоны с перепиской и другие вещественные доказательства, имеющие значение для дела.
Подозреваемые были задержаны и в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Сейчас они находятся под стражей.