Банда в Ростовской области вымогала по 6 млн рублей у бизнесменов

Злоумышленники заранее подготовили письма, в которых требовали от жертв перевести шесть миллионов рублей на указанный счет. Они оставляли эти письма во дворах, в которые проникали ночью. В записках говорилось, что если жертвы откажутся выполнять требования, то могут сгореть их автомобили. Преступники оставляли на машинах стеклянные бутылки с жидкостью.