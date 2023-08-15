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Банк ДОМ. РФ: 2000 семей получили кредит до маткапитала для оформления ипотеки

Банк ДОМ. РФ: 2000 семей получили кредит до маткапитала для оформления ипотеки

15 августа 2023, 07:22
Фото: Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ подвел итоги ипотечного кредитования с применением механизма выдачи кредита до оформления материнского капитала, который Социальный фонд РФ направляет застройщику. С начала этого года с привлечением данного инструмента ипотеку на сумму более 11 млрд руб. оформили около двух тысяч семей.

Чаще всего к использованию ипотечных сделок с ускоренным порядком расчетов обращались в Москве и Подмосковье (по 1,7 миллиарда рублей), Краснодарском крае (1,2 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге (около 900 миллионов рублей), Тюменской области (около 600 миллионов рублей).

В число регионов-лидеров также вышли Приморский край (500 миллионов рублей), Ростовская (около 500 миллионов рублей), Свердловская (460 миллионов рублей), Ленинградская (460 миллионов рублей) и Новосибирская (430 миллионов рублей) области.

«При таком порядке расчетов кредитные средства перечисляются на счет эскроу клиента сразу после регистрации сделки в Росреестре, а средства маткапитала застройщики получают напрямую от Социального фонда РФ. Новая схема, которая была запущена Банком ДОМ.РФ в прошлом году, позволила значительно ускорить проведение ипотечных сделок», — рассказал зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Известно, что до введения практики ускоренного порядка расчетов кредитные средства и материнский капитал направляли застройщикам после того, как сумма маткапитала поступит в банк.

Более 80% сделок подобного формата были оформлены в рамках программы «Семейная ипотека». Еще около 10% — по программе для IT-специалистов, 5% пришлось на «Льготную на новостройки» и «Дальневосточную» программы.

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