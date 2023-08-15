Диетолог Кривошей рассказала об опасности ростовской шаурмы летом

«Чем выше температура — тем меньше срок годности. Летом у нас от +27 до + 34 градусов температура обычно. Я бы вообще не советовала есть шаурму, если на улице больше +30 градусов — она будет испорчена уже через 15-20 минут», — предупреждает диетолог.