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Published Сегодня, 14:13

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Updated Сегодня, 14:15

Диетолог рассказала об опасности ростовской шаурмы летом

Диетолог Кривошей рассказала об опасности ростовской шаурмы летом

15 августа 2023, 14:13
Фото: 1MI
Диетолог рассказала об опасности ростовской шаурмы летом
В шаурме много ингредиентов, которые не выносят жары и портятся, это может вызвать отравление, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский диетолог Анастасия Кривошей

Как объяснила диетолог, шаурма — едва ли не самая популярная уличная еда в Ростове. Поэтому случаи отравления ею летом происходят часто.

«Начнем с того, что не всегда места приготовления шаурмы оборудованы холодильниками, на мясо и соусы попадают прямые лучи солнца, все это начинает портиться», — рассказывает диетолог.

Эксперт добавляет, что при температуре +20 градусов максимальный срок годности шаурмы — 3 часа.

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«Чем выше температура — тем меньше срок годности. Летом у нас от +27 до + 34 градусов температура обычно. Я бы вообще не советовала есть шаурму, если на улице больше +30 градусов — она будет испорчена уже через 15-20 минут», — предупреждает диетолог.

Анастасия Кривошей объясняет, что самым опасным ингредиентом в шаурме является соус.

«Именно он портится первым. За ним уже идут мясо, сыр, если он есть, овощи», — говорит диетолог.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове вынесли приговор по делу о взрыве ларька с шаурмой.

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#Отравление#Еда#Общество#Здоровье#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Анна Ивченко
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