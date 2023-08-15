Диетолог Кривошей рассказала об опасности ростовской шаурмы летом

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Как объяснила диетолог, шаурма — едва ли не самая популярная уличная еда в Ростове. Поэтому случаи отравления ею летом происходят часто.
«Начнем с того, что не всегда места приготовления шаурмы оборудованы холодильниками, на мясо и соусы попадают прямые лучи солнца, все это начинает портиться», — рассказывает диетолог.
Эксперт добавляет, что при температуре +20 градусов максимальный срок годности шаурмы — 3 часа.
«Чем выше температура — тем меньше срок годности. Летом у нас от +27 до + 34 градусов температура обычно. Я бы вообще не советовала есть шаурму, если на улице больше +30 градусов — она будет испорчена уже через 15-20 минут», — предупреждает диетолог.
Анастасия Кривошей объясняет, что самым опасным ингредиентом в шаурме является соус.
«Именно он портится первым. За ним уже идут мясо, сыр, если он есть, овощи», — говорит диетолог.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове вынесли приговор по делу о взрыве ларька с шаурмой.