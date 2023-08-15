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Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

«Дома пустуют»: урбанист рассказал, кто покупает квартиры в ростовских новостройках

«Дома пустуют»: урбанист рассказал, почему новостройки Ростова стоят полупустые

15 августа 2023, 06:04
Фото: 1MI
«Дома пустуют»: урбанист рассказал, кто покупает квартиры в ростовских новостройках

Урбанист рассказал, почему ростовчане перестали покупать квартиры в новостройках

Строящиеся жилые районы на месте старого аэропорта и на левом берегу Дона рассчитаны на 300 тысяч жильцов

Как рассказал урбанист, на сегодняшний день в ростовских новостройках огромное количество нераспроданных или купленных, но все равно пустующих квартир.

«Я не понимаю откуда вдруг появятся эти 300 тысяч человек. Устроено так, что губернатор должен отчитаться Путину, что мы ввели в год столько-то квадратных метров жилплощади в Ростовской области», — считает эксперт.

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Артемий Зайцев уверен, что большинство нераспроданных квартир в ростовских новостройках — инвестиционные.

«Люди купили их, чтобы перепродать или сдавать. Я бы не сказал, что будет ипотечный кризис, но уверен, что застройщик просто в цену квадратного метра заложил вероятность того, что половину квартир он не продаст. Он цену просто удвоил с потолка», — объясняет урбанист.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане потребовали запретить пиротехнику после ночных взрывов в жилом районе.

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#Анна Ивченко#Жилье#ЖК#Квартиры#Город#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
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