«Дома пустуют»: урбанист рассказал, почему новостройки Ростова стоят полупустые

«Люди купили их, чтобы перепродать или сдавать. Я бы не сказал, что будет ипотечный кризис, но уверен, что застройщик просто в цену квадратного метра заложил вероятность того, что половину квартир он не продаст. Он цену просто удвоил с потолка», — объясняет урбанист.