«Дома пустуют»: урбанист рассказал, почему новостройки Ростова стоят полупустые

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Как рассказал урбанист, на сегодняшний день в ростовских новостройках огромное количество нераспроданных или купленных, но все равно пустующих квартир.
«Я не понимаю откуда вдруг появятся эти 300 тысяч человек. Устроено так, что губернатор должен отчитаться Путину, что мы ввели в год столько-то квадратных метров жилплощади в Ростовской области», — считает эксперт.
Артемий Зайцев уверен, что большинство нераспроданных квартир в ростовских новостройках — инвестиционные.
«Люди купили их, чтобы перепродать или сдавать. Я бы не сказал, что будет ипотечный кризис, но уверен, что застройщик просто в цену квадратного метра заложил вероятность того, что половину квартир он не продаст. Он цену просто удвоил с потолка», — объясняет урбанист.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане потребовали запретить пиротехнику после ночных взрывов в жилом районе.