«Два смертельных ДТП»: почему водители электросамокатов создают аварии на Кубани

«Всё происходит потому, что самокатчики не ознакомлены с правилами дорожного движения. Согласно ПДД, которые вступили в силу в марте 2023 года, им необходимо двигаться по тротуарам и велодорожкам, в их же отсутствие, управляющие самокатами могут двигаться по краю проезжей части. Сейчас мы видим, как они передвигаются по любой полосе на дорогах, у них нет никакой экипировки. Они переходят дорогу в виде переезда, хотя переход нужно осуществлять пешком, перекатывая свой электросамокат. Часто люди за рулём самокатов не убеждаются в безопасности при передвижении по дворовым выездам, что становится причиной столкновений с автомобилями», — объяснили сотрудники пресс-службы ГИБДД Кубани изданию Rostovgazeta.