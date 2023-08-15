«Два смертельных ДТП»: почему водители электросамокатов создают аварии на Кубани

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
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Updated Сегодня, 14:43
«Всё происходит потому, что самокатчики не ознакомлены с правилами дорожного движения. Согласно ПДД, которые вступили в силу в марте 2023 года, им необходимо двигаться по тротуарам и велодорожкам, в их же отсутствие, управляющие самокатами могут двигаться по краю проезжей части. Сейчас мы видим, как они передвигаются по любой полосе на дорогах, у них нет никакой экипировки. Они переходят дорогу в виде переезда, хотя переход нужно осуществлять пешком, перекатывая свой электросамокат. Часто люди за рулём самокатов не убеждаются в безопасности при передвижении по дворовым выездам, что становится причиной столкновений с автомобилями», — объяснили сотрудники пресс-службы ГИБДД Кубани изданию Rostovgazeta.
В курортных городах Краснодарского края уже вводят запреты на использование электросамокатов в зонах отдыха. Например, в Адлерском районе Сочи больше нельзя будет разъезжать на мобильных видах транспортах по набережным пляжей «Жемчужина-Сочи», «Чайка», «Южное Взморье», «Огонек», реки Мзымта. Также проезд запретят возле памятника «Воинам интернационалистам „Три Солдата“. На Навагинской, Приморской набережной, на территории Морпорта, в парке „Ривьера“, в скверах Комсомольском и Кооперативном также нельзя будет передвигаться на самокатах.
«Мы настаиваем на том, чтобы кикшеринг не оставлял пункты массового проката в местах большого скопления людей. С крупными компаниями кикшеринга мы проводим профилактические мероприятия по обучению ПДД», — уточнили в ГИБДД Краснодарского края.
Ранее Rostovgazeta писала о том, как ростовский юрист рассказал о штрафах за превышение скорости на электросамокате.