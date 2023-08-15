rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:41

Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

«Два смертельных ДТП»: как водители электросамокатов создают аварии на Кубани

«Два смертельных ДТП»: почему водители электросамокатов создают аварии на Кубани

15 августа 2023, 14:41
Фото: ГИБДД по Краснодарскому краю
«Два смертельных ДТП»: как водители электросамокатов создают аварии на Кубани

В ГИБДД рассказали, почему электросамокат становятся участниками ДТП на Кубани

В последнее время случаи ДТП с участием водителей электросамокатов фиксируются всё чаще и чаще. Так, в Краснодаре самокатчик сбил женщину с 10-месячным ребёнком на руках, кроме того, один водитель самоката погиб в ДТП в Темрюке, ещё одна смертельная авария произошла в станице Старощербиновской.

«Всё происходит потому, что самокатчики не ознакомлены с правилами дорожного движения. Согласно ПДД, которые вступили в силу в марте 2023 года, им необходимо двигаться по тротуарам и велодорожкам, в их же отсутствие, управляющие самокатами могут двигаться по краю проезжей части. Сейчас мы видим, как они передвигаются по любой полосе на дорогах, у них нет никакой экипировки. Они переходят дорогу в виде переезда, хотя переход нужно осуществлять пешком, перекатывая свой электросамокат. Часто люди за рулём самокатов не убеждаются в безопасности при передвижении по дворовым выездам, что становится причиной столкновений с автомобилями», — объяснили сотрудники пресс-службы ГИБДД Кубани изданию Rostovgazeta.

Один водитель самоката погиб в ДТП в Темрюке в июлеОдин водитель самоката погиб в ДТП в Темрюке в июле
Один водитель самоката погиб в ДТП в Темрюке в июле
Фото: ГИБДД по Краснодарскому краю

В курортных городах Краснодарского края уже вводят запреты на использование электросамокатов в зонах отдыха. Например, в Адлерском районе Сочи больше нельзя будет разъезжать на мобильных видах транспортах по набережным пляжей «Жемчужина-Сочи», «Чайка», «Южное Взморье», «Огонек», реки Мзымта. Также проезд запретят возле памятника «Воинам интернационалистам „Три Солдата“. На Навагинской, Приморской набережной, на территории Морпорта, в парке „Ривьера“, в скверах Комсомольском и Кооперативном также нельзя будет передвигаться на самокатах.

Ростовский юрист рассказал о штрафах за превышение скорости на электросамокате
Узнать подробнее

«Мы настаиваем на том, чтобы кикшеринг не оставлял пункты массового проката в местах большого скопления людей. С крупными компаниями кикшеринга мы проводим профилактические мероприятия по обучению ПДД», — уточнили в ГИБДД Краснодарского края.

«С крупными компаниями кикшеринга мы проводим профилактические мероприятия по обучению ПДД», — уточнили в ГИБДД Краснодарского края. «С крупными компаниями кикшеринга мы проводим профилактические мероприятия по обучению ПДД», — уточнили в ГИБДД Краснодарского края.
«С крупными компаниями кикшеринга мы проводим профилактические мероприятия по обучению ПДД», — уточнили в ГИБДД Краснодарского края.
Фото: ГИБДД по Краснодарскому краю

Ранее Rostovgazeta писала о том, как ростовский юрист рассказал о штрафах за превышение скорости на электросамокате.

Читайте также:
«Это неадекватно!»: эксперт объяснила, почему такси в Краснодаре такое дорогоеПолитолог Гусий объяснил, для чего БПЛА НАТО обследуют акваторию Чёрного моря«Перевод стрелок»: Вассерман предположил, кто может стоять за атаками БПЛА на Кубани
#София Дибияева#Смертельное ДТП#Страшное ДТП#Дтп#Самокат#Электросамокаты#Электромобиль#Электротранспорт#Электросамокат#Краснодар#Сочи#Адлер#Последние новости Кубани на сегодня#Новости Краснодара
Подпишитесь
В Ростове жителям обещают безбедное будущее, пока строят трамвайные пути
Сегодня, 16:26
В горах Кубани без вести пропали отец и сын из Ростовской области
Сегодня, 14:15
В Ростове-на-Дону возле гребного канала разрешили строить 100-метровые жилые дома
Сегодня, 14:15
Диетолог Кривошей рассказала об опасности ростовской шаурмы летом
Сегодня, 14:13
Ростов и Таганрог войдут в транспортное кольцо Азовского моря до конца 2024 года
Сегодня, 13:44
Минобороны России заявило о перехвате ракет SCALP-EG, способных долететь до Ростова
Сегодня, 13:17