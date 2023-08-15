Экс-помощник прокурора Смирягина стала директором ДИЗО в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Глава городской администрации Алексей Логвиненко рассказала, что она как руководитель уже показала себя с положительной стороны. По его словам, она обладает управленческим опытом и профессиональными знаниями.
Добавим, что Смирягина родилась в 1985 году в Таганроге, она отучилась в вузе сразу по двум специальностям — «Мировая экономика» и «Юриспруденция». А ее трудовой стаж начался в 2005 году с поста менеджера.
С 2013 по 2022 годы Смирягина находилась на посту помощника прокурора Ленинского района города. А после стала заместителем директора ДИЗО города.
Напомним, что в мае из администрации Ростова уволился директор ДИЗО Игорь Петров. Причины его ухода не раскрывались.