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Эксперты ОП заявили о разработке ресурса с новостями о достижениях России

Эксперты ОП заявили о разработке ресурса с новостями о достижениях России

15 августа 2023, 14:43
Фото: piqsels.com
Федеральные ведомства и государственные компании привлекут к созданию приложения с хорошими новостями о жизни России. О том, как будет реализован проект цифровой платформы, говорили в Общественной палате.

Идея реализации этого проекта впервые зародилась в ходе круглого стола Общественной палаты в Якутске. Эксперты сообщили о необходимости создания онлайн-ресурса с новостями о достижениях Российской Федерации. Специалисты убеждены, что это будет способствовать сплочению общества и обезопасит население от недостоверной информации.

Согласно заявлению члена Общественной палаты Никиты Анисимова, по итогам социологических исследований был подтвержден реальный запрос граждан на позитивные новости в интернете. Среди опрошенных 44% сообщили о том, что в Сети им в большинстве случаев встречается негативный контент. С ними не согласились лишь 32,4% респондентов. 48,6% россиян против 27,5% опрошенных убеждены, что в интернете положительного контента о нашей стране недостаточно. «На мой взгляд, это открывает широкий фронт работы для информирования о позитивных событиях», — заявил парламентарий.

Об этом пишет gorod55.ru.

Жители России смогут получать новости согласно своим интересам и делиться ими в социальных сетях благодаря новой цифровой интернет-платформе. За основу новостной платформы было предложено взять ранее разработанный общественный интернет-проект «Хорошие новости». Руководитель этого проекта Илья Федоров представил концепцию интерактивной площадки, отметив, что разработчики выразили готовность к его усовершенствованию и запуску совместно с ОП РФ.

В рамках предложения, поступившего от члена ОП РФ Ольги Голышенковой, к участию в работе платформы могут быть привлечены представители органов власти, крупного бизнеса и сотрудники государственных компаний. Кроме того, вероятно в проект будет интегрирована система поощрений для пользователей, проявляющих особую активность. В частности, их ждут встречи с интересными персонами или образовательные курсы.

В ближайшее время обсуждение практических механизмов реализации мобильного приложения о достижениях Российской Федерации будет продолжено.

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