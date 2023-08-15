Эксперты ОП заявили о разработке ресурса с новостями о достижениях России

Согласно заявлению члена Общественной палаты Никиты Анисимова, по итогам социологических исследований был подтвержден реальный запрос граждан на позитивные новости в интернете. Среди опрошенных 44% сообщили о том, что в Сети им в большинстве случаев встречается негативный контент. С ними не согласились лишь 32,4% респондентов. 48,6% россиян против 27,5% опрошенных убеждены, что в интернете положительного контента о нашей стране недостаточно. «На мой взгляд, это открывает широкий фронт работы для информирования о позитивных событиях», — заявил парламентарий.