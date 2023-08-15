«Это неадекватно!»: эксперт объяснила, почему такси в Краснодаре такое дорогое

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
По словам эксперта, на сегодняшний день рынок такси находится под давлением разных экономических факторов. Сначала это были коронавирусные ограничения, затем последствия санкционного давления. За это время стоимость автозапчастей, расходных материалов, автомобилей существенно выросла. Кроме того, страхование автомобиля такси только за прошлый год повышалась три раза и сегодня в регионах может достигать 60-80 тысяч рублей в год.
«На резкий рост цен на такси также влияет приток туристов на Кубани. Увеличение количества заказов может сильно повысить стоимость. Традиционно летом водители такси отправляются на заработки в другие сферы деятельности или уходят в отпуск. Приток туристов и нехватка водителей локально может отразится на стоимости. Это сезонный вопрос, который стабилизируется осенью. Однако в долгосрочной перспективе, в первую очередь, на тарифы влияют факторы указанные выше. К ним также можно добавить рост стоимости топлива в последние несколько месяцев», — объяснила Екатерина Киселева, руководитель пресс-службы Общественного Совета по развитию такси.
Стоит отметить, что 1 сентября 2023 года в силу вступит закон «О такси», вызывающий как массу негодований, так и ликований.
Так, каждый водитель должен получить разрешение на работу, предоставить справку о несудимости за преступления (убийства, изнасилования, похищения, разбой и т.д), а также предоставить выписку из реестра такси и пройти аттестацию. Будут установлены специальные требования к страхованию автомобилей с целью повышения безопасности пассажиров.
Есть требования и к внешнему вида транспорта. На крыше такси должен быть опознавательный фонарь оранжевого цвета, а на боковых поверхностях кузова «шашечки» ― композиция из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке. За отсутствие «шашки» или оранжевого фонаря будет грозить штраф: водителю ― 3 000 руб, предпринимателю ― 10 000 руб, компании ― 50 000 руб, согласно ч. 3 ст. 11.14.1 КоАП РФ. Все эти изменения могут повлиять на стоимость поездок для пассажиров, так как затраты служб такси значительно возрастут.
«Если говорить о влиянии нового закона „О такси“, то мы не ожидаем серьезного изменения стоимости такси из-за его вступления. Как и в любой отрасли, во время перемен, в начале будет небольшое волнение на рынке перевозок, но ситуация быстро стабилизируется», — заключила Екатерина Киселева.
Блогер из Краснодара Алина Косумян также, как и другие горожане, оказалась недовольна стоимостью поездок на такси. «Обычно поездка от КМР до „Галереи“ стоила 300-350 со средним спросом. За такую сумму я уже давно не ездила, к сожалению. Сейчас — 600-700 рублей в лучшем случае, а если весь Северный мост в пробках, тут ещё плюс 150-250 рублей. Самое загадочное — это разница в 100-150 рублей между „Эконом“, „Комфорт“ и „Бизнес“. В субботний вечер от КМР до парка „Краснодар“ я добиралась за 850 рублей, поездка заняла 18 минут. Как мне кажется, это неадекватная цена», — возмутилась девушка.