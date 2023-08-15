«Это неадекватно!»: эксперт объяснила, почему такси в Краснодаре такое дорогое

Блогер из Краснодара Алина Косумян также, как и другие горожане, оказалась недовольна стоимостью поездок на такси. «Обычно поездка от КМР до „Галереи“ стоила 300-350 со средним спросом. За такую сумму я уже давно не ездила, к сожалению. Сейчас — 600-700 рублей в лучшем случае, а если весь Северный мост в пробках, тут ещё плюс 150-250 рублей. Самое загадочное — это разница в 100-150 рублей между „Эконом“, „Комфорт“ и „Бизнес“. В субботний вечер от КМР до парка „Краснодар“ я добиралась за 850 рублей, поездка заняла 18 минут. Как мне кажется, это неадекватная цена», — возмутилась девушка.