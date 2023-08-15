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Фестиваль «Оборона Таганрога» отменили в 2023 году

Фестиваль «Оборона Таганрога» отменили в 2023 году

15 августа 2023, 10:25
Фото: MamaGeek/cc by 3.0/wikimedia.org
Фестиваль «Оборона Таганрога» отменили в 2023 году
В Ростовской области не состоится фестиваль «Оборона Таганрога» из-за последних событий, сообщил замгубернатора Александр Скрябин.

Газета «Молот» со ссылкой на заместителя главы региона пишет, что фестиваль хотели провести в рамках празднования 325-летия города.

«Юбилейные мероприятия состоятся, однако из-за особенностей текущих обстоятельств было решено отказаться от проведения „Обороны Таганрога“ в этом году», — отметил Александр Скрябин.

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Он подчеркнул, что жители Таганрога не будут лишены праздника и мероприятия организуют на различных площадках.

Напомним, 28 июля ВСУ произвели атаку по Ростовской области, системам ПВО удалось сбить две ракеты, однако обломки снарядов смогли нанести повреждения некоторым строениям и ранить несколько человек в Таганроге.

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#Илья Протвинов
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