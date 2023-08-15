Фестиваль «Оборона Таганрога» отменили в 2023 году

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Газета «Молот» со ссылкой на заместителя главы региона пишет, что фестиваль хотели провести в рамках празднования 325-летия города.
«Юбилейные мероприятия состоятся, однако из-за особенностей текущих обстоятельств было решено отказаться от проведения „Обороны Таганрога“ в этом году», — отметил Александр Скрябин.
Он подчеркнул, что жители Таганрога не будут лишены праздника и мероприятия организуют на различных площадках.
Напомним, 28 июля ВСУ произвели атаку по Ростовской области, системам ПВО удалось сбить две ракеты, однако обломки снарядов смогли нанести повреждения некоторым строениям и ранить несколько человек в Таганроге.