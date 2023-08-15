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ФК «Ростов» через суд потребовали признать банкротом

ФК «Ростов» через суд потребовали признать банкротом

15 августа 2023, 08:09
Фото: ФК "Ростов"
ФК «Ростов» через суд потребовали признать банкротом
В суд поступил иск с требованием признать банкротом «Футбольный клуб „Ростов“, говорится в материалах арбитражного суда.

Заявление направила компания «Лидермед», а причиной стали требования на сумму 2,5 миллиона рублей. На данный момент суд не принял иск к производству, поэтому подробностей нет.

Добавим, что истец является московской компанией. Стоит отметить, что иски к футбольному клубу подают уже не в первый раз.

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Так, от команды более 4 миллионов рублей потребовало «Теплокоммунэнерго». Сейчас это дело рассматривается в суде.

До этого губернатор Василий Голубев сообщил о долгах по зарплатам в футбольном клубе «Ростов». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня
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