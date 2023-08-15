ФК «Ростов» через суд потребовали признать банкротом

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Заявление направила компания «Лидермед», а причиной стали требования на сумму 2,5 миллиона рублей. На данный момент суд не принял иск к производству, поэтому подробностей нет.
Добавим, что истец является московской компанией. Стоит отметить, что иски к футбольному клубу подают уже не в первый раз.
Так, от команды более 4 миллионов рублей потребовало «Теплокоммунэнерго». Сейчас это дело рассматривается в суде.
До этого губернатор Василий Голубев сообщил о долгах по зарплатам в футбольном клубе «Ростов». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.