Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин опроверг слухи о возвращении в «Спартак»

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Согласно данным издания, недавно распространились слухи о том, что в 2022 году главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин мог перейти в «Спартак» после ухода с должности президента Леонида Федуна. Журналист Андрей Панков утверждал, что Карпин согласился возобновить сотрудничество со «Спартаком» после перерыва продолжительностью девять лет.
Однако сам Валерий Карпин заявил, что слухи безосновательны, и никто с ним не вел переговоры о переходе из «Ростова» в «Спартак».
«У меня даже повода не было покидать „Ростов“, не говоря уже о желании», — категорично заявил Карпин, назвав информацию о переговорах недостоверной.
Ранее Валерий Карпин оценил игру своих подопечных в матче с «Рубином».