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Updated Сегодня, 17:05

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин опроверг слухи о возвращении в «Спартак»

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин опроверг слухи о возвращении в «Спартак»

15 августа 2023, 17:03
Фото: pxhere.com
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин опроверг слухи о возвращении в «Спартак»
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил, что не имел ни повода, ни желания возвращаться в «Спартак», об этом он рассказал в интервью порталу Sport24.

Согласно данным издания, недавно распространились слухи о том, что в 2022 году главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин мог перейти в «Спартак» после ухода с должности президента Леонида Федуна. Журналист Андрей Панков утверждал, что Карпин согласился возобновить сотрудничество со «Спартаком» после перерыва продолжительностью девять лет.

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Однако сам Валерий Карпин заявил, что слухи безосновательны, и никто с ним не вел переговоры о переходе из «Ростова» в «Спартак».

«У меня даже повода не было покидать „Ростов“, не говоря уже о желании», — категорично заявил Карпин, назвав информацию о переговорах недостоверной.

Ранее Валерий Карпин оценил игру своих подопечных в матче с «Рубином».

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