Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин опроверг слухи о возвращении в «Спартак»

Согласно данным издания, недавно распространились слухи о том, что в 2022 году главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин мог перейти в «Спартак» после ухода с должности президента Леонида Федуна. Журналист Андрей Панков утверждал, что Карпин согласился возобновить сотрудничество со «Спартаком» после перерыва продолжительностью девять лет.