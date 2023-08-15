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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Полицейские проверяют загадочную коробку возле бизнес-центра в Ростове-на-Дону

Силовики и пожарные проверяют участок на набережной у бизнес-центра в Ростове

15 августа 2023, 13:03
Фото: mil.ru
Полицейские проверяют загадочную коробку возле бизнес-центра в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону началась проверка коробки, которую бросил неизвестный и убежал, сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, неизвестны подошел к бизнес-центру «Пять морей» на набережной и оставил здесь коробку. А после этого он сразу же скрылся.

«Что в коробке, неизвестно, на место вызвали спецслужбы», — заявил автор и опубликовал видео, на котором показаны полицейские. Также видно пожарных, которые стоят возле находки.

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Полицейские проверяют загадочную коробку возле бизнес-центра в Ростове-на-Дону
Видео: t.me/etorostov

«Вот работка у людей сложная», — написали пользователи в комментариях. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее стали известны подробности обнаружения боевой гранаты в автобусе «Ростов — Луганск». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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