Силовики и пожарные проверяют участок на набережной у бизнес-центра в Ростове

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
По их словам, неизвестны подошел к бизнес-центру «Пять морей» на набережной и оставил здесь коробку. А после этого он сразу же скрылся.
«Что в коробке, неизвестно, на место вызвали спецслужбы», — заявил автор и опубликовал видео, на котором показаны полицейские. Также видно пожарных, которые стоят возле находки.
«Вот работка у людей сложная», — написали пользователи в комментариях. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее стали известны подробности обнаружения боевой гранаты в автобусе «Ростов — Луганск». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.