Китай может стать главным поставщиком автомобилей к 2023 году

Российские водители выбирают китайские автомобили из-за выгодных условий и больших гарантий. Они могут быть уверены, что их автомобили не будут отключены от иностранного программного обеспечения, как это случилось с Mercedes-Benz. Однако причина успеха Китая кроется не только в этом, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».