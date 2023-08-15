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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Китай может стать главным поставщиком автомобилей к 2023 году

15 августа 2023, 12:42
Китай может стать ведущим экспортером автомобилей к концу 2023 года. Об этом сообщает известный американский телеканал со ссылкой на агентство Moody’s.

Автоэксперт Денис Степаненко объяснил, что быстрый рост китайского автопрома связан с применением передовых технологий для снижения стоимости производства.

«Многие иностранные компании сейчас производят свои автомобили в Китае, также наблюдается поглощение европейских корпораций, например, Geely. Китай активно изучает иностранные технологии и смешивает их с собственным опытом недорогого производства», — пояснил Степаненко.

Российские водители выбирают китайские автомобили из-за выгодных условий и больших гарантий. Они могут быть уверены, что их автомобили не будут отключены от иностранного программного обеспечения, как это случилось с Mercedes-Benz. Однако причина успеха Китая кроется не только в этом, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Успехи Китая связаны не только с российским автомобильным рынком. Китайские производители активно проникают на постсоветское пространство и всегда следят за новыми тенденциями, даже стараясь опередить Tesla», — рассказал эксперт.

Степаненко отметил, что российский автопром может достичь успеха, если будет придерживаться определенной стратегии.

«В данный момент российский автопром интегрируется с иностранными технологиями, также, как это делалось ранее. Даже советская автомобильная промышленность начала свой путь, основываясь на технологиях Ford. У нас есть большие перспективы, мы будем развивать производственные мощности и выпускать новые модели автомобилей, такие как „Москвич“ и „Волга“, — добавил собеседник.

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