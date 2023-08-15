Китай может стать главным поставщиком автомобилей к 2023 году

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Автоэксперт Денис Степаненко объяснил, что быстрый рост китайского автопрома связан с применением передовых технологий для снижения стоимости производства.
«Многие иностранные компании сейчас производят свои автомобили в Китае, также наблюдается поглощение европейских корпораций, например, Geely. Китай активно изучает иностранные технологии и смешивает их с собственным опытом недорогого производства», — пояснил Степаненко.
Российские водители выбирают китайские автомобили из-за выгодных условий и больших гарантий. Они могут быть уверены, что их автомобили не будут отключены от иностранного программного обеспечения, как это случилось с Mercedes-Benz. Однако причина успеха Китая кроется не только в этом, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Успехи Китая связаны не только с российским автомобильным рынком. Китайские производители активно проникают на постсоветское пространство и всегда следят за новыми тенденциями, даже стараясь опередить Tesla», — рассказал эксперт.
Степаненко отметил, что российский автопром может достичь успеха, если будет придерживаться определенной стратегии.
«В данный момент российский автопром интегрируется с иностранными технологиями, также, как это делалось ранее. Даже советская автомобильная промышленность начала свой путь, основываясь на технологиях Ford. У нас есть большие перспективы, мы будем развивать производственные мощности и выпускать новые модели автомобилей, такие как „Москвич“ и „Волга“, — добавил собеседник.