Крым и Северный Кавказ — недорогие направления на бархатный сезон 2023 года

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В интервью изданию NEWS.ru Барзыкин напомнил, что на Чёрном море очень много удобных пляжей. Также здесь развита инфраструктура развлечений.
Если отдых планируется с посещением большого числа культурных заведений, то следует обратить внимание на Петербург, Москву, Казань и Северный Кавказ.
Что касается цен, то они могут несущественно отличаться, в зависимости от региона. При этом, средняя стоимость проживания в трёхзвёздном отеле (10 дней с включёнными завтраками) стартует от 46 000 рублей.
Барзыкин отметил, что бархатный сезон и вообще осень — это пора традиционного интереса к санаторно-курортному лечению и оздоровительным турам.