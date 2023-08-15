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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Крым и Северный Кавказ — недорогие направления на бархатный сезон 2023 года

15 августа 2023, 11:04
Вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о бюджетном отдыхе в бархатный сезон. Он отметил Крым и вообще Черноморское побережье России.

В интервью изданию NEWS.ru Барзыкин напомнил, что на Чёрном море очень много удобных пляжей. Также здесь развита инфраструктура развлечений.

Если отдых планируется с посещением большого числа культурных заведений, то следует обратить внимание на Петербург, Москву, Казань и Северный Кавказ.

Что касается цен, то они могут несущественно отличаться, в зависимости от региона. При этом, средняя стоимость проживания в трёхзвёздном отеле (10 дней с включёнными завтраками) стартует от 46 000 рублей.

Барзыкин отметил, что бархатный сезон и вообще осень — это пора традиционного интереса к санаторно-курортному лечению и оздоровительным турам.

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