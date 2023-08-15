Льготную ипотеку для молодых водителей городских автобусов могут ввести на Дону

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Напомним, на днях стало известно, что для решения проблем с общественным транспортом власти решили закупить почти 160 автобусов и 40 электробусов.
Уже во вторник, 15 августа, стало известно, что председатель Ассоциации перевозчиков Ростовской области Магомед Дарсигов на экспертной площадке также предложил свое решение проблемы кадрового «голода» в сфере пассажироперевозок. По словам Дарсигова, водителям нужны социальные гарантии, например, льготная ипотека, которая привлечет молодые кадры в АТП.
«Транспортные предприятия готовы выступать поручителями. Нужно выходить с такой инициативой на федеральный уровень, ведь дефицит водителей пассажирского транспорта испытывают все», — вынес на обсуждение свое предложение Дарсигов.
Губернатор Голубев поблагодарил экспертов за их идеи и попросил подчиненных проработать наиболее перспективные инициативы, чтобы в дальнейшем учитывать их при формировании бюджета.