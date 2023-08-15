Льготную ипотеку для молодых водителей городских автобусов могут ввести на Дону

Уже во вторник, 15 августа, стало известно, что председатель Ассоциации перевозчиков Ростовской области Магомед Дарсигов на экспертной площадке также предложил свое решение проблемы кадрового «голода» в сфере пассажироперевозок. По словам Дарсигова, водителям нужны социальные гарантии, например, льготная ипотека, которая привлечет молодые кадры в АТП.