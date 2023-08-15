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Льготную ипотеку для молодых водителей городских автобусов могут ввести на Дону

Льготную ипотеку для молодых водителей городских автобусов могут ввести на Дону

15 августа 2023, 17:29
Фото: 1MI
Льготную ипотеку для молодых водителей городских автобусов могут ввести на Дону
В Ростовской области для молодых водителей городских автобусов могут предложить льготную ипотеку, об этом рассказали в Минтранспорта региона.

Напомним, на днях стало известно, что для решения проблем с общественным транспортом власти решили закупить почти 160 автобусов и 40 электробусов.

Уже во вторник, 15 августа, стало известно, что председатель Ассоциации перевозчиков Ростовской области Магомед Дарсигов на экспертной площадке также предложил свое решение проблемы кадрового «голода» в сфере пассажироперевозок. По словам Дарсигова, водителям нужны социальные гарантии, например, льготная ипотека, которая привлечет молодые кадры в АТП.

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«Транспортные предприятия готовы выступать поручителями. Нужно выходить с такой инициативой на федеральный уровень, ведь дефицит водителей пассажирского транспорта испытывают все», — вынес на обсуждение свое предложение Дарсигов.

Губернатор Голубев поблагодарил экспертов за их идеи и попросил подчиненных проработать наиболее перспективные инициативы, чтобы в дальнейшем учитывать их при формировании бюджета.

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