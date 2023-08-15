Малые и средние предприятия получили под поручительства РГО более 215 млрд рублей

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Корпорация МСП является оператором национальной гарантийной системы, в которую входят РГО.
Как рассказала замглавы Министерства экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова, поручительство входит в число наиболее востребованных инструментов в предпринимательской среде при условии недостаточности залогового обеспечения. Количество заемщиков в стране в этом году увеличилось вдвое — только за первое полугодие 2023 года поручительство оформили почти 12 тысяч бизнесменов, тогда как в минувшем году эта цифра достигала лишь 5,8 тысячи. «По объемам привлеченного под инструменты РГО финансирования наибольший рост по отношению к первому полугодию 2022 года продемонстрировала сфера перевозок и логистики — почти 14 млрд рублей, услуги — более 30 млрд, производство — 44 млрд рублей», — отметила заместитель министра.
В России также был зафиксирован рост популярности гарантийных поручительств в отрасли торговли (69,8 млрд рублей), в строительной сфере (23 млрд рублей) и в сельхозотрасли (33 млрд рублей). Несколько регионов страны, среди которых Челябинская, Самарская, Воронежская, Рязанская, Свердловская, Псковская и Смоленская области, а также республики Хакасия и Тыва, продемонстрировали значительный рост количества выдачи поручительств, пишет ТАСС.
Согласно заявлению генерального директора Корпорации МПС Александра Исаевича, механизм оформления поручительств и гарантий обеспечивает привлечение в бизнес заемных средств на более комфортных условиях. Предприниматели демонстрируют заинтересованность в программах льготного кредитования — таких как 1764, ПСК, инвестиционное кредитование (ПСК+1764) и высокотех под 3% годовых. Малые и средние предприятия, не имеющие необходимого собственного залогового обеспечения для предоставления банкам при оформлении кредитных банковских займов, получают возможность задействовать в работе инструменты НГС. Среди них — «зонтичные» поручительства и гарантии РГО.
Лидерами среди регионов страны по совокупному объему финансовой поддержки, обеспеченной с участием РГО, стали российская столица с более чем 33,6 млрд рублей, за которой следуют Свердловская область с почти 15,7 млрд рублей и Московская область с более чем 13,3 млрд рублей. В десятку среди субъектов Федерации также вошли Санкт-Петербург с почти 10,5 млрд рублей и Новосибирская область с 9,6 млрд рублей. Далее по списку следует Республика Татарстан с суммой, превышающей 7,37 млрд, затем — Ростовская и Челябинская области с 7,1 и 5,43 млрд рублей соответственно, а замыкают первую десятку Краснодарский и Пермский края с суммами, превышающими 5 млрд рублей по каждому из регионов.