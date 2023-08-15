Малые и средние предприятия получили под поручительства РГО более 215 млрд рублей

Лидерами среди регионов страны по совокупному объему финансовой поддержки, обеспеченной с участием РГО, стали российская столица с более чем 33,6 млрд рублей, за которой следуют Свердловская область с почти 15,7 млрд рублей и Московская область с более чем 13,3 млрд рублей. В десятку среди субъектов Федерации также вошли Санкт-Петербург с почти 10,5 млрд рублей и Новосибирская область с 9,6 млрд рублей. Далее по списку следует Республика Татарстан с суммой, превышающей 7,37 млрд, затем — Ростовская и Челябинская области с 7,1 и 5,43 млрд рублей соответственно, а замыкают первую десятку Краснодарский и Пермский края с суммами, превышающими 5 млрд рублей по каждому из регионов.