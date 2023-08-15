Минобороны России заявило о перехвате ракет SCALP-EG, способных долететь до Ростова

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Напомним, около недели назад Украина получила от Франции партию ракет SCALP-EG, дальность полета которых, по предварительным оценкам экспертов, позволяла нанести удар по Ростовской области.
Однако уже 15 августа Минобороны сообщило о первых успехах в сфере ликвидации ракет этого типа. По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, системы ПВО смогли перехватить четыре ракеты SCALP-EG в зоне СВО, а вместе с ними и два реактивных снаряда «Ураган». В дополнение к этому только за минувшие сутки системы ПВО уничтожили 25 украинских БПЛА, замеченных в воздушном пространстве на ЛДНР и Запорожской области.
Ранее политолог предположил, что Украина может предпринять попытку нанести удар по Ростовской области ракетами SCALP.