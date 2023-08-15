rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Минобороны России заявили о перехвате крылатых ракет, способных долететь до Ростова

Минобороны России заявило о перехвате ракет SCALP-EG, способных долететь до Ростова

15 августа 2023, 13:17
Фото: Boevaya mashina/cc by sa 4.0/wikimedia
Минобороны России заявили о перехвате крылатых ракет, способных долететь до Ростова
Минобороны России объявили, что смогли перехватить четыре крылатых ракеты SCALP-EG, способных долететь до Ростова-на-Дону, подробностями поделился портал ТАСС.

Напомним, около недели назад Украина получила от Франции партию ракет SCALP-EG, дальность полета которых, по предварительным оценкам экспертов, позволяла нанести удар по Ростовской области.

Политолог Абросимов заявил, что Украина попытается применить ракеты SCALP по Ростову
Узнать подробнее

Однако уже 15 августа Минобороны сообщило о первых успехах в сфере ликвидации ракет этого типа. По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, системы ПВО смогли перехватить четыре ракеты SCALP-EG в зоне СВО, а вместе с ними и два реактивных снаряда «Ураган». В дополнение к этому только за минувшие сутки системы ПВО уничтожили 25 украинских БПЛА, замеченных в воздушном пространстве на ЛДНР и Запорожской области.

Ранее политолог предположил, что Украина может предпринять попытку нанести удар по Ростовской области ракетами SCALP.

Читайте также:
Ростов-на-Дону попал в зону поражения для французских ракет ScalpВассерман рассказал о возможности атаки Ростова французскими ракетами SCALPУкраина получила от Франции ракеты SCALP, способные долететь до Ростовской области
#Надежда Пустяк#Происшествие#18+#Спецоперация#Ракеты#Дальнобойные ракеты#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Ростовская область#ЛДНР#Запорожская область#Украина
Подпишитесь
В Азове рассказали, как пресекли попытку поджога здания районной администрации
Сегодня, 08:38
Автохам прострелил плечо строителю в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:06
«Дома пустуют»: урбанист рассказал, почему новостройки Ростова стоят полупустые
Сегодня, 06:04
Новая трамвайная сеть появится в Левенцовке в Ростове-на-Дону в 2023 году
Сегодня, 06:21
Ростовский депутат жестко высказался о тех, кому не интересна СВО
Сегодня, 06:55
Политолог Гусий объяснил, для чего БПЛА НАТО обследуют акваторию Чёрного моря
Сегодня, 07:25