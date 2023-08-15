rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Минтрансу предложили выложить данные всех 13 тысяч таксистов в Ростовской области

Минтрансу предложили выложить данные всех 13 тысяч таксистов в Ростовской области

15 августа 2023, 09:44
Фото: 1MI
Минтрансу предложили выложить данные всех 13 тысяч таксистов в Ростовской области
В Ростовской области появилась инициатива размещать в Интернете информацию о водителях такси, сообщили в правительстве региона.

По информации правительства, в настоящее время в Ростовской области работают около 13 тысяч легковых такси, что вызывает некоторые проблемы, связанные с низким уровнем безопасности дорожного движения. Появилась инициатива размещать информацию о таксомоторных парках и водителях на сайте бластного министерства транспорта, которое выдает разрешения на этот вид деятельности.

Водитель такси погиб в аварии с тремя авто на улице Доватора в Ростове
Узнать подробнее

«Такой шаг позволит пассажирам в сети Интернет, узнать, кто предлагает данную услугу и насколько квалифицированными являются эти люди», — рассказал автор инициативы.

Эта информация прозвучала на заседании, которое провел губернатор Василий Голубев. Он поручил внимательно проработать поступившие предложения.

Читайте также:
Водитель такси погиб в аварии с тремя авто на улице Доватора в РостовеОгромная пробка образовалась на Доватора в Ростове из-за жесткого ДТП с машиной таксиРостовский депутат предложил сократить число такси в 10 раз
#Минтранс#Ростовская область#Таксисты#Интернет#Илья Протвинов#Безопасность#Дорожное движение#Информация#Сайт#Министерство транспорта#Разрешение#Пассажиры#Услуга#Квалификация#Губернатор#Василий Голубев#Предложения
Подпишитесь
В Азове рассказали, как пресекли попытку поджога здания районной администрации
Сегодня, 08:38
Автохам прострелил плечо строителю в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:06
«Дома пустуют»: урбанист рассказал, почему новостройки Ростова стоят полупустые
Сегодня, 06:04
Новая трамвайная сеть появится в Левенцовке в Ростове-на-Дону в 2023 году
Сегодня, 06:21
Ростовский депутат жестко высказался о тех, кому не интересна СВО
Сегодня, 06:55
Политолог Гусий объяснил, для чего БПЛА НАТО обследуют акваторию Чёрного моря
Сегодня, 07:25