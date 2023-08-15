Минтрансу предложили выложить данные всех 13 тысяч таксистов в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
По информации правительства, в настоящее время в Ростовской области работают около 13 тысяч легковых такси, что вызывает некоторые проблемы, связанные с низким уровнем безопасности дорожного движения. Появилась инициатива размещать информацию о таксомоторных парках и водителях на сайте бластного министерства транспорта, которое выдает разрешения на этот вид деятельности.
«Такой шаг позволит пассажирам в сети Интернет, узнать, кто предлагает данную услугу и насколько квалифицированными являются эти люди», — рассказал автор инициативы.
Эта информация прозвучала на заседании, которое провел губернатор Василий Голубев. Он поручил внимательно проработать поступившие предложения.