Новая трамвайная сеть появится в Левенцовке в Ростове-на-Дону в 2023 году

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
Здесь уже начали прокладывать пути для скоростного трамвая, в этом году их должно появиться 6,3 километра. Также за это время хотят модернизировать трамвайный парк.
«Семь новых трамваев, которые поступят в Ростов, будут трехсекционными, низкопольными и бесшумными», — сказано в сообщении.
В правительстве рассказали, что в регионе системно обновляют подвижной состав общественного транспорта. Так, планируется приобрести 158 новых автобусов. Еще 40 электробусов и 14 зарядных станций закупят для Ростова, Таганрога и Волгодонска.
Ранее трамвай с пассажирами задымился в Ростове-на-Дону днем 9 августа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.