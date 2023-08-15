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Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Новая трамвайная сеть появится в Левенцовке в Ростове-на-Дону в 2023 году

Новая трамвайная сеть появится в Левенцовке в Ростове-на-Дону в 2023 году

15 августа 2023, 06:21
Фото: Pxhere
Новая трамвайная сеть появится в Левенцовке в Ростове-на-Дону в 2023 году
В Ростове-на-Дону в микрорайоне Левенцовский новую трамвайную сеть создадут до конца 2023 года, сообщили в правительстве региона.

Здесь уже начали прокладывать пути для скоростного трамвая, в этом году их должно появиться 6,3 километра. Также за это время хотят модернизировать трамвайный парк.

«Семь новых трамваев, которые поступят в Ростов, будут трехсекционными, низкопольными и бесшумными», — сказано в сообщении.

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В правительстве рассказали, что в регионе системно обновляют подвижной состав общественного транспорта. Так, планируется приобрести 158 новых автобусов. Еще 40 электробусов и 14 зарядных станций закупят для Ростова, Таганрога и Волгодонска.

Ранее трамвай с пассажирами задымился в Ростове-на-Дону днем 9 августа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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