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Политолог Гусий объяснил, для чего БПЛА НАТО обследуют акваторию Чёрного моря

Политолог Гусий объяснил, для чего БПЛА НАТО обследуют акваторию Чёрного моря

15 августа 2023, 07:25
Фото: Wikimedia.org
Политолог Гусий объяснил, для чего БПЛА НАТО обследуют акваторию Чёрного моря
Американское беспилотное разведывательное воздушное судно RQ-4 Global Hawk было замечено в ночь на 14 августа над Чёрным морем. За этим можно было проследить в сервисе круглосуточной трансляции авиаперёлетов. Политолог Андрей Гусий объяснил, для чего беспилотники НАТО кружат над Чёрным морем.

«Разведчики отслеживают нашу активность в части ракетных ударов по военным складам Украины. Иначе украинский режим узнавал бы все по факту поражения объектов. Ситуация с разведкой со стороны Украины смотрится для нас не очень хорошо. Перед каждым терактом БПЛА мониторили небо над объектами. Было так и во время удара по Крымскому мосту», — прокомментировал политолог.

Андрей Гусий подчеркнул, что БПЛА не затрагивают пространство России, поэтому судна и не сбивают, однако слежка всё равно происходит.

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«Президент неоднократно подчеркивал, что мы не нарушаем международные нормы. Думаю, что осенью количество таких разведчиков будет минимальным», — заключил эксперт.

Ранее политолог Гусий рассказывал о том, для чего Украина пытается атаковать Крымский мост. Эксперт уточнил, что все вражеские действия в сторону моста производятся «для отвода глаз».

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