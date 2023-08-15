Политолог Гусий объяснил, для чего БПЛА НАТО обследуют акваторию Чёрного моря

«Разведчики отслеживают нашу активность в части ракетных ударов по военным складам Украины. Иначе украинский режим узнавал бы все по факту поражения объектов. Ситуация с разведкой со стороны Украины смотрится для нас не очень хорошо. Перед каждым терактом БПЛА мониторили небо над объектами. Было так и во время удара по Крымскому мосту», — прокомментировал политолог.