Политолог Гусий объяснил, для чего БПЛА НАТО обследуют акваторию Чёрного моря

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
«Разведчики отслеживают нашу активность в части ракетных ударов по военным складам Украины. Иначе украинский режим узнавал бы все по факту поражения объектов. Ситуация с разведкой со стороны Украины смотрится для нас не очень хорошо. Перед каждым терактом БПЛА мониторили небо над объектами. Было так и во время удара по Крымскому мосту», — прокомментировал политолог.
Андрей Гусий подчеркнул, что БПЛА не затрагивают пространство России, поэтому судна и не сбивают, однако слежка всё равно происходит.
«Президент неоднократно подчеркивал, что мы не нарушаем международные нормы. Думаю, что осенью количество таких разведчиков будет минимальным», — заключил эксперт.
Ранее политолог Гусий рассказывал о том, для чего Украина пытается атаковать Крымский мост. Эксперт уточнил, что все вражеские действия в сторону моста производятся «для отвода глаз».