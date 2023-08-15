РЭО: Проекты объектов сортировки ТКО в Марий Эл прошли экспертизы для строительств

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
«В декабре прошлого года Правительство Марий Эл заключило с инвесторами концессионные соглашения на строительство двух мусоросортировочных комплексов. Их общая мощность обработки составит 120 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год», — передает слова Дениса Буцаева gorod55.ru.
Он добавил, что сегодня уже разработана проектно-сметная документация по обоим объектам и получены положительные заключения государственных экспертиз.
Уточняется, что первый объект планируется построить в поселке Сернур в следующем году, а второй — недалеко от Йошкар-Олы в 2025-м. Производительность первого предприятия составит 20 тысяч тонн, второго — 100 тысяч. Стоимость объекта в Сернуре оценивается в 477,4 миллиона рублей, а в краевой столице — 921 миллион.
Замглавы директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев заявил, что компания может предоставить финансирование в размере до 95% от стоимости объектов в качестве мер поддержки.
«Объем потенциального займа РЭО в проекты может составить до 857 млн рублей по первому объекту и до 436 млн рублей — по второму», — отметил Сергей Королев.
Глава Марий Эл заявил, что такие комплексы позволят решить вопросы сортировки ТКО и переработки вторсырья, однако перед тем, как утвердить проект, нужно изучить все условия концессионных соглашений, просчитать нагрузку на бюджет, оценить предполагаемую рентабельность объектов.
ППК «РЭО» создавалась с целью построить в России комплексную систему обращения с ТКО. Планируется, что к 2030 году объем сортировки отходов в стране достигнет 100%, а объем направляемых на полигоны ТКО снизится на 50%.
Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.