РЭО: Проекты объектов сортировки ТКО в Марий Эл прошли экспертизы для строительств

Уточняется, что первый объект планируется построить в поселке Сернур в следующем году, а второй — недалеко от Йошкар-Олы в 2025-м. Производительность первого предприятия составит 20 тысяч тонн, второго — 100 тысяч. Стоимость объекта в Сернуре оценивается в 477,4 миллиона рублей, а в краевой столице — 921 миллион.