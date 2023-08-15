Ростов и Таганрог войдут в транспортное кольцо Азовского моря до конца 2024 года

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Издание со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина сообщило, что уже к концу 2024 года Азовское море собираются взять в автомобильное кольцо. Эти планы будут реализованы после того, как в Ростовской области и на Кубани закончат обходы Аксая, Краснодара и часть участка трассы от Краснодара до Керченского моста.
«Таким образом, мы Азовское море полностью возьмем в автомобильное кольцо», — цитирует Хуснуллина издание.
Вице-премьер добавил, что только за 2022 год удалось отремонтировать около 386 километров дорог, идущих вдоль побережья Азовского моря, кроме того, ведутся работы по строительству и ремонту съездов, которые обещают закончить в 2024 году. После этого Ростов-на-Дону, Таганрог и Азов войдут в состав Азовского транспортного кольца вместе с другими городами.
Напомним, 15 июня состоялась церемония открытия движения по аксайскому обходу.