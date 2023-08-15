Ростов и Таганрог войдут в транспортное кольцо Азовского моря до конца 2024 года

Издание со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина сообщило, что уже к концу 2024 года Азовское море собираются взять в автомобильное кольцо. Эти планы будут реализованы после того, как в Ростовской области и на Кубани закончат обходы Аксая, Краснодара и часть участка трассы от Краснодара до Керченского моста.