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Ростов и Таганрог войдут в транспортное кольцо Азовского моря до конца 2024 года

Ростов и Таганрог войдут в транспортное кольцо Азовского моря до конца 2024 года

15 августа 2023, 13:44
Фото: donland.ru
Ростов и Таганрог войдут в транспортное кольцо Азовского моря до конца 2024 года
Ростов-на-Дону и Таганрог собираются включить в транспортное кольцо вокруг Азовского моря, работы должны завершиться к концу 2024 года, об этом сообщил портал ТАСС.

Издание со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина сообщило, что уже к концу 2024 года Азовское море собираются взять в автомобильное кольцо. Эти планы будут реализованы после того, как в Ростовской области и на Кубани закончат обходы Аксая, Краснодара и часть участка трассы от Краснодара до Керченского моста.

«Таким образом, мы Азовское море полностью возьмем в автомобильное кольцо», — цитирует Хуснуллина издание.

Ростовское транспортное кольцо планируют ввести в эксплуатацию к 2025 году
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Вице-премьер добавил, что только за 2022 год удалось отремонтировать около 386 километров дорог, идущих вдоль побережья Азовского моря, кроме того, ведутся работы по строительству и ремонту съездов, которые обещают закончить в 2024 году. После этого Ростов-на-Дону, Таганрог и Азов войдут в состав Азовского транспортного кольца вместе с другими городами.

Напомним, 15 июня состоялась церемония открытия движения по аксайскому обходу.

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