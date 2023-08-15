Ростовский депутат жестко высказался о тех, кому не интересна СВО

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Бородай рассказал, что воюют сотни тысяч человек, а их близкие ждут их возвращения. Он добавил, что все остальная страна находится в другом состоянии и поинтересовался, правильно ли это.
«У нас одна единственная страна внутри себя психологически расколота на две части. Меньшая воюет за родину, большая — не воюет, последние думают, как им отстраниться от этого», — заявил Бородай.
Он уточнил, что у многих сейчас «период отпусков и веселых плясок».
По его словам, москвичи считают, что контрнаступление ВСУ уже завершилось, но это не так. Дело в том, что у Украины хватает снарядов и кассетных боеприпасов.
«Мы имеем дело с постоянными накатами и очень интенсивной артиллерийской подготовкой. Рано хлопать в ладоши, необходимо это контрнаступление перемолоть», — заявил Бородай корреспонденту «Царьграда».
Ранее ростовский депутат Бородай рассказал о преимуществах второй волны мобилизации для СВО.