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Published Сегодня, 06:55

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Updated Сегодня, 06:57

Ростовский депутат жестко высказался о тех, кому не интересна СВО

Ростовский депутат жестко высказался о тех, кому не интересна СВО

15 августа 2023, 06:55
Фото: 1MI
Ростовский депутат жестко высказался о тех, кому не интересна СВО
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай высказался о тех, кто пытается отстраниться от происходящих в спецоперации событиях, видео опубликовано на его странице в Telegram.

Бородай рассказал, что воюют сотни тысяч человек, а их близкие ждут их возвращения. Он добавил, что все остальная страна находится в другом состоянии и поинтересовался, правильно ли это.

«У нас одна единственная страна внутри себя психологически расколота на две части. Меньшая воюет за родину, большая — не воюет, последние думают, как им отстраниться от этого», — заявил Бородай.

Он уточнил, что у многих сейчас «период отпусков и веселых плясок».

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По его словам, москвичи считают, что контрнаступление ВСУ уже завершилось, но это не так. Дело в том, что у Украины хватает снарядов и кассетных боеприпасов.

«Мы имеем дело с постоянными накатами и очень интенсивной артиллерийской подготовкой. Рано хлопать в ладоши, необходимо это контрнаступление перемолоть», — заявил Бородай корреспонденту «Царьграда».

Ранее ростовский депутат Бородай рассказал о преимуществах второй волны мобилизации для СВО.

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