Сколько стоят цветы к 1 сентября в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
Стоимость будет зависеть от того, покупать сразу букет или отдельно цветы. В первом случае придется еще заплатить за работу флориста.
В среднем в Ростове-на-Дону стоимость букета начинается от двух тысяч рублей. К примеру, за эти деньги можно купить красиво упакованные семь кустовых ромашек.
«Летний, по-настоящему теплый и ароматный букет из кустовых ромашек, он высокий, но легкий. Эти цветы стойкие, главное менять воду в вазе хотя бы через день. Ромашка имеет тонкий аромат, но может вызывать аллергию. Убедитесь, что у получателя ее нет», — говорится в описании к товару.
Чуть подороже можно собрать букет из роз, но придется потратить около трех тысяч рублей.
«Букет из кустовых пионовидных роз с ароматным эвкалиптом и стойкой гипсофилы в крафт бумаге», — написано в одном из объявлений.
А если не жалко потратить 10 тысяч рублей, то можно купить целую корзину цветов, в составе которой будут розы, альстромерии, гипсофила, гортензия, антиринум, диантусы.
Но в среднем цены на букеты варьируются в пределах от 2 тысяч до 4 тысяч рублей. Лучше всего покупать заранее, так как цены к 1 сентября могут вырасти.
Если есть желание, то можно креативно подойти к процессу выбора цветов на День знаний. В условиях сильной конкуренции продавцы придумывают, как сложные, так и необычные букеты.
К примеру, за 5 тысяч рублей можно купить большую коробку в форме сердца с цветами и конфетами. Из этой категории продается коробка с сезонными ягодами и цветами. Это смотрится красиво и интересно.
Букет со сладостями можно купить и дешевле. Так, есть варианты и за две тысячи рублей.
«Невероятно милый подарок, совмещающий в себе цветы и сладости. Маршмеллоу в форме зверушек никого не оставят равнодушным», — пишет продавец.
Появились в продаже также букеты из мыла. В среднем стоимость варьируется от 1,2 тысячи до трех тысяч рублей.
«Цветы из мыла сделаны настолько качественно, что их сложно отличить от настоящих. Плюс ими можно воспользоваться по назначению. Да и радовать владельца они будут долгие годы», — говорится в объявлении.
Если нет желания покупать букет, то можно выбрать цветы отдельно для подарка педагогу. Средняя стоимость в Ростове-на-Дону следующая:
В Интернете опубликовали большое количество объявлений с услугой по изготовлению букетов к 1 сентября. При этом продают, как обычные цветы, так и сладкие подарки учителям.
«Вкусные медовые пряники станут прекрасным подарком к 1 сентября как ребенку так и учителю», — говорится в объявлениях.
«Букеты и коробочки с зефирными цветами приготовлены на основе натурального пюре. Цветы можно сделать со вкусом яблока, вишни, черной смородины, малины. Букет сверху упакован в прозрачную пленку, для защиты от попадания посторонних предметов и пыли», — пишет продавец. Стоимость начинается от 1,1 тысячи рублей.
В целом через Интернет подобрать букет можно под любой бюджет. Кроме того, в ассортименте есть большое количество воздушных шаров для праздника.
Прит покупке будет важно помнить, что это не только подарок для учителя, но и для самого ребенка. Поэтому он должен соответствовать образу школьника и не мешать ему на празднике. Ученику младшего класса будет тяжело с огромным букетом, особенно если он невысокий.
Обычно для таких праздников используют розы, астры, гладиолусы, хризантемы, герберы, георгины. Сейчас также становятся популярными эустомы и даже орхидеи.
Хорошая комбинация цветов — яркие теплые тона (желтый, оранжевый, красный) с белыми и бежевыми цветами, а также синими или розовыми акцентами. Можно добавить в букет веточки, листья, декоративную траву и различные детали.
Но лучше доверить составление букета опытному флористу, чтобы избежать слишком ярких сочетаний.
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