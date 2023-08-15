rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:40

Published Сегодня, 04:40

Modified Сегодня, 04:40

Updated Сегодня, 04:40

Сколько стоят цветы к 1 сентября в Ростове-на-Дону

Сколько стоят цветы к 1 сентября в Ростове-на-Дону

15 августа 2023, 04:40
Фото: Muffet / liz west/cc by 2.0/flickr.com
Сколько стоят цветы к 1 сентября в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону совсем скоро наступит День знаний и тысячи школьников пойдут поздравлять учителей. Какие цветы выбрать к 1 сентября и сколько они стоят, в материале RostovGazeta.

Сколько стоит букет на первое сентября

Стоимость будет зависеть от того, покупать сразу букет или отдельно цветы. В первом случае придется еще заплатить за работу флориста.

В среднем в Ростове-на-Дону стоимость букета начинается от двух тысяч рублей. К примеру, за эти деньги можно купить красиво упакованные семь кустовых ромашек.

«Летний, по-настоящему теплый и ароматный букет из кустовых ромашек, он высокий, но легкий. Эти цветы стойкие, главное менять воду в вазе хотя бы через день. Ромашка имеет тонкий аромат, но может вызывать аллергию. Убедитесь, что у получателя ее нет», — говорится в описании к товару.

Чуть подороже можно собрать букет из роз, но придется потратить около трех тысяч рублей.

«Букет из кустовых пионовидных роз с ароматным эвкалиптом и стойкой гипсофилы в крафт бумаге», — написано в одном из объявлений.

А если не жалко потратить 10 тысяч рублей, то можно купить целую корзину цветов, в составе которой будут розы, альстромерии, гипсофила, гортензия, антиринум, диантусы.

Но в среднем цены на букеты варьируются в пределах от 2 тысяч до 4 тысяч рублей. Лучше всего покупать заранее, так как цены к 1 сентября могут вырасти.

Необычные букеты на 1 сентября

Если есть желание, то можно креативно подойти к процессу выбора цветов на День знаний. В условиях сильной конкуренции продавцы придумывают, как сложные, так и необычные букеты.

К примеру, за 5 тысяч рублей можно купить большую коробку в форме сердца с цветами и конфетами. Из этой категории продается коробка с сезонными ягодами и цветами. Это смотрится красиво и интересно.

Но в среднем цены на букеты варьируются в пределах от 2 тысяч до 4 тысяч рублей. Лучше всего покупать заранее, так как цены к 1 сентября могут вырасти.Но в среднем цены на букеты варьируются в пределах от 2 тысяч до 4 тысяч рублей. Лучше всего покупать заранее, так как цены к 1 сентября могут вырасти.
Но в среднем цены на букеты варьируются в пределах от 2 тысяч до 4 тысяч рублей. Лучше всего покупать заранее, так как цены к 1 сентября могут вырасти.
Фото: Midjourney
Эксперт рассказал, как в ростовских школах будут обучать управлению беспилотниками
Узнать подробнее

Букет со сладостями можно купить и дешевле. Так, есть варианты и за две тысячи рублей.

«Невероятно милый подарок, совмещающий в себе цветы и сладости. Маршмеллоу в форме зверушек никого не оставят равнодушным», — пишет продавец.

Появились в продаже также букеты из мыла. В среднем стоимость варьируется от 1,2 тысячи до трех тысяч рублей.

«Цветы из мыла сделаны настолько качественно, что их сложно отличить от настоящих. Плюс ими можно воспользоваться по назначению. Да и радовать владельца они будут долгие годы», — говорится в объявлении.

Стоимость цветов на 1 сентября

Если нет желания покупать букет, то можно выбрать цветы отдельно для подарка педагогу. Средняя стоимость в Ростове-на-Дону следующая:

  1. Нарцисс белый — 100 рублей;
  2. Хризантема кустовая — 200 рублей;
  3. Лилия белая — 390 рублей;
  4. Роза — в среднем от 170 до 250 рублей;
  5. Тюльпан — 130 рублей;
  6. Ирис фиолетовый — 115 рублей;
  7. Гербера — 130 рублей;
  8. Гипсофила — 290 рублей;
  9. Альстромерия — 160 рублей;
  10. Эустома — 200 рублей.
Если нет желания покупать букет, то можно выбрать цветы отдельно для подарка педагогу. Если нет желания покупать букет, то можно выбрать цветы отдельно для подарка педагогу.
Если нет желания покупать букет, то можно выбрать цветы отдельно для подарка педагогу.
Фото: Rameshng/cc by sa 3.0/wikimedia.org

Букеты на Avito

В Интернете опубликовали большое количество объявлений с услугой по изготовлению букетов к 1 сентября. При этом продают, как обычные цветы, так и сладкие подарки учителям.

«Вкусные медовые пряники станут прекрасным подарком к 1 сентября как ребенку так и учителю», — говорится в объявлениях.

«Букеты и коробочки с зефирными цветами приготовлены на основе натурального пюре. Цветы можно сделать со вкусом яблока, вишни, черной смородины, малины. Букет сверху упакован в прозрачную пленку, для защиты от попадания посторонних предметов и пыли», — пишет продавец. Стоимость начинается от 1,1 тысячи рублей.

В целом через Интернет подобрать букет можно под любой бюджет. Кроме того, в ассортименте есть большое количество воздушных шаров для праздника.

«Букеты и коробочки с зефирными цветами приготовлены на основе натурального пюре. Цветы можно сделать со вкусом яблока, вишни, черной смородины, малины.«Букеты и коробочки с зефирными цветами приготовлены на основе натурального пюре. Цветы можно сделать со вкусом яблока, вишни, черной смородины, малины.
«Букеты и коробочки с зефирными цветами приготовлены на основе натурального пюре. Цветы можно сделать со вкусом яблока, вишни, черной смородины, малины.
Фото: pxhere.com

Какой букет покупать на 1 сентября

Прит покупке будет важно помнить, что это не только подарок для учителя, но и для самого ребенка. Поэтому он должен соответствовать образу школьника и не мешать ему на празднике. Ученику младшего класса будет тяжело с огромным букетом, особенно если он невысокий.

Обычно для таких праздников используют розы, астры, гладиолусы, хризантемы, герберы, георгины. Сейчас также становятся популярными эустомы и даже орхидеи.

Хорошая комбинация цветов — яркие теплые тона (желтый, оранжевый, красный) с белыми и бежевыми цветами, а также синими или розовыми акцентами. Можно добавить в букет веточки, листья, декоративную траву и различные детали.

Но лучше доверить составление букета опытному флористу, чтобы избежать слишком ярких сочетаний.

Читайте также о том, сколько стоит собрать первоклассника в школу в 2023 году в Ростовской области.

Читайте также:
Эксперт рассказал, как в ростовских школах будут обучать управлению беспилотникамиВ Инженерной школе в Таганроге детей обучают конструированию БПЛАСколько стоит собрать первоклассника в школу в 2023 году в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#1 сентября#Цветы#Букеты#Ромашки#Розы#Гипсофила#Гортензия#Антиринум#Диантусы#Корзина цветов#Конфеты#Маршмеллоу#Мыло#Натуральное пюре#Пряники#Зефирные цветы#Воздушные шары#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
Губернатор Голубев назвал причину громких звуков в Ростовской области
Вчера, 19:42
«Дома пустуют»: урбанист рассказал, почему новостройки Ростова стоят полупустые
Сегодня, 06:04
Новая трамвайная сеть появится в Левенцовке в Ростове-на-Дону в 2023 году
Сегодня, 06:21
Гидрометцентр сообщил, сколько продержится сильная жара в Ростовской области
Сегодня, 05:17
Проект ГК «Альянс» вошел в топ-10 лучших элитных жилых комплексов в России
Вчера, 11:37